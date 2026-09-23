Hrvatska znanstvenica iz NASA-e stigla u Split! Studentima pokazala kako more izgleda iz svemira

Kako izgleda kada se more promatra iz svemira? Na to su pitanje prošlog tjedna imali priliku dobiti odgovor studenti i istraživači Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, koji su ugostili hrvatsku znanstvenicu prof. Ivonu Cetinić iz NASA-e.

Na PMF-u Split boravila je prof. Ivona Cetinić, oceanografkinja koja djeluje u NASA-inom Goddard Space Flight Centeru. U sklopu projekta PHOTOCLIM, koji se provodi uz potporu Hrvatske zaklade za znanost pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Žarka Kovača, održala je seminar i praktičnu radionicu posvećene NASA-inoj misiji PACE te novim mogućnostima koje satelitski podaci pružaju za istraživanje oceana. Prof. Cetinić ujedno je suradnica na projektu PHOTOCLIM.

Novi pogled na oceane iz svemira

NASA-ina misija PACE donosi novu perspektivu u istraživanju oceana zahvaljujući naprednim hiperspektralnim senzorima. Satelit iz svemira prikuplja detaljne podatke o svojstvima mora, atmosfere i kopna, a iz oceanografske perspektive posebno je važan za proučavanje fitoplanktona - mikroskopskih organizama koji imaju ključnu ulogu u funkcioniranju morskih ekosustava i kruženju ugljika.

Iako se na prvi pogled može činiti neobičnim da se život u moru istražuje iz svemira, satelitska promatranja omogućuju znanstvenicima praćenje velikih morskih područja i promjena koje se u njima događaju. Fitoplankton utječe na optička svojstva mora, odnosno na njegovu boju, a upravo promjene u boji mora predstavljaju važan izvor informacija o stanju oceana. Pomoću naprednih senzora i algoritama moguće je iz satelitskih podataka procijeniti koncentraciju fitoplanktona i pratiti njegove promjene na velikim prostornim skalama.

Kada se satelitski podaci povežu s mjerenjima prikupljenima izravno u moru, dobiva se potpunija slika stanja i promjena morskih ekosustava. Takav pristup omogućuje povezivanje lokalnih mjerenja s promjenama koje se odvijaju na znatno većim prostornim skalama.

Povezivanje satelitskih i oceanografskih podataka

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu znanstvenici u okviru projekta PHOTOCLIM razvijaju nove matematičke modele koji povezuju izravna mjerenja u moru sa satelitskim podacima. Cilj je bolje razumjeti fizikalne procese povezane s fotosintezom u moru i procijeniti tokove ugljika u morskim ekosustavima.

Upravo je povezivanje različitih izvora podataka jedno od područja u kojem suradnja s prof. Cetinić ima posebnu vrijednost. Njezino iskustvo u radu s NASA-inim satelitskim podacima i istraživanju oceana omogućuje razmjenu znanja i iskustava koja mogu pridonijeti daljnjem razvoju istraživanja u okviru projekta PHOTOCLIM.

Od podataka iz svemira do konkretnih pitanja o moru

Tijekom seminara prof. Cetinić predstavila je misiju PACE, njezine znanstvene ciljeve i mogućnosti koje pruža nova generacija satelitskih podataka. Posebnu pozornost privukla je mogućnost korištenja podataka prikupljenih stotinama kilometara iznad Zemlje za odgovaranje na konkretna pitanja o životu u moru - od promjena koncentracije klorofila i sastava fitoplanktonske zajednice do praćenja cvatnji fitoplanktona i procjene tokova ugljika u morskom ekosustavu.

Na radionici se radilo i praktično. Sudionici su imali priliku upoznati se s PACE podacima, načinima njihove obrade i mogućnostima povezivanja sa satelitskim i drugim oceanografskim podacima. Na tajsu način mogli vidjeti kako se informacije prikupljene iz svemira mogu povezati s mjerenjima provedenima izravno u moru.

Aktivnosti su bile usko povezane s ciljevima projekta PHOTOCLIM, koji se provodi uz potporu Hrvatske zaklade za znanost i bavi se utjecajem klimatskih promjena na fotosintezu u moru. Korištenje satelitskih podataka pritom predstavlja važan alat za praćenje promjena u morskim ekosustavima na velikim prostornim skalama.

Posebna prilika za studente

Posebnu vrijednost posjet prof. Cetinić imao je za studente PMF-a Split. Imali su priliku izravno raditi s podacima jedne od najnovijih NASA-inih misija i upoznati se s metodama koje se danas primjenjuju u suvremenim istraživanjima oceana. Jednako važan bio je i neposredan kontakt sa znanstvenicom koja je svoj profesionalni put iz Hrvatske nastavila u jednoj od vodećih svjetskih znanstvenih institucija.

Za studente zainteresirane za oceanografiju, klimatske promjene, satelitska istraživanja, fiziku, biologiju ili obradu znanstvenih podataka, susret s prof. Cetinić predstavljao je vrijednu priliku za upoznavanje sa suvremenim istraživačkim metodama i radom sa stvarnim podacima iz međunarodnih znanstvenih projekata. Njezino iskustvo rada u NASA-i ujedno je studentima približilo mogućnosti razvoja znanstvene karijere u međunarodnom okruženju.

Posjet prof. Cetinić dodatno je pridonio povezivanju PMF-a Split s međunarodnom znanstvenom zajednicom te otvorio prostor za daljnju razmjenu znanja i razvoj budućih oblika suradnje. Za studente i mlade istraživače ovakvi susreti predstavljaju važnu priliku za stjecanje novih znanja i praktičnih vještina, ali i za upoznavanje s mogućnostima koje pruža međunarodno znanstveno okruženje.

Suradnja s istraživačima i institucijama poput NASA-e pritom predstavlja važan doprinos razvoju istraživačkih kapaciteta PMF-a Split i projekta PHOTOCLIM, osobito u području povezivanja suvremenih satelitskih tehnologija s istraživanjima morskih ekosustava i klimatskih promjena.