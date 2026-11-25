Ministar turizma i sporta Tonči Glavina sudjelovao je na 127. sjednici Izvršnog vijeća UN Turizma u Abu Dhabiju, na kojoj su u fokusu bili digitalna transformacija turizma, odgovorno upravljanje umjetnom inteligencijom i održive turističke politike. Sjednica je bila prilika za predstavljanje hrvatskih iskustava i dobrih praksi u provedbi reforme turizma, koje su prepoznate na globalnoj razini i predstavljaju vrijedan doprinos oblikovanju budućnosti turizma.

Na marginama sjednice ministar Glavina održao je sastanak s glavnom tajnicom UN Turizma Shaikhom Al Nuwais, s kojom je razgovarao o planiranim aktivnostima u 2027. godini, koja je proglašena godinom održivog i otpornog turizma. Razmijenili su mišljenja i o daljnjem jačanju uloge i pozicije ove organizacije na međunarodnoj razini te doprinosu Hrvatske oblikovanju i provedbi politika održivog turizma.

„Teme koje su bile u fokusu ove sjednice upravo su područja u kojima Hrvatska ima puno toga za pokazati. Ujedinjeni narodi proglasili su 2027. Međunarodnom godinom održivog i otpornog turizma, a ovo je bila prilika da predstavimo sve ono što smo dosad napravili i što Hrvatsku danas svrstava u sam svjetski vrh u razvoju i provedbi politika održivog turizma. Istodobno, želimo dodatno iskoristiti potencijal tržišta Bliskog istoka i privući nove goste, stoga smo predstavili novu kvalitetu hrvatskog turizma koju stvaramo kroz reformu i najveći investicijski ciklus u njegovoj povijesti“, istaknuo je ministar Glavina.

U sklopu boravka u Abu Dhabiju ministar Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić na okruglom su stolu „Hrvatska - destinacija održivog turizma i visoke dodane vrijednosti“ predstavili hrvatsku turističku ponudu vodećim dionicima turističkog sektora Ujedinjenih Arapskih Emirata - predstavnicima međunarodnih hotelskih grupacija, turoperatora i putničkih agencija.

Poseban naglasak stavljen je na razvoj premium ponude, zdravstvenog, wellness i nautičkog turizma te aktualni investicijski ciklus kojim Hrvatska podiže kvalitetu svoje turističke ponude.

Današnji susreti s ključnim dionicima turističkog sektora Ujedinjenih Arapskih Emirata važan su korak u snažnijem pozicioniranju Hrvatske na tržištu Bliskog istoka te otvaranju novih mogućnosti za poslovnu suradnju, investicije i dodatno unaprjeđenje zračne povezanosti, posebice kroz produljenje postojećih sezonskih i uvođenje novih izravnih zrakoplovnih linija.