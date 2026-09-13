Hrvatska vojska cijelu noć na terenu: Evakuirali ljude s plaže, prevezli trudnicu i pacijente

Hrvatska vojska uključena je u veliku operaciju pomoći na Braču, gdje se vatrogasne snage već danima bore s velikim požarom. U akciji sudjeluju Hrvatska ratna mornarica i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, a tijekom noći provedene su evakuacije i hitni medicinski prijevozi morem.

Ministarstvo obrane objavilo je da je na zahtjev Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci tijekom noći angažiran ophodni brod OOB-31 Omiš te dvije gumene brodice tipa Modrulj.

Njihova je zadaća bila pružanje pomoći u evakuaciji stanovništva i provođenje hitnog medicinskog prijevoza.

Tijekom noći jedna brodica Modrulj prevezla je trudnicu i dva pacijenta, zajedno s medicinskim timom, iz luke Supetar u Split. Nakon toga je istim plovilom hitni medicinski tim prevezen natrag u Supetar.

Istodobno su OOB-31 Omiš i druga brodica Modrulj sudjelovali u evakuaciji ljudi s ugroženih lokacija.

Prema podacima Ministarstva obrane, s plaže je evakuirano šest osoba, dok su još dvije osobe prekrcane s plovila Lučke kapetanije i potom predane civilnim službama u Milni.

Ukupno je tom akcijom zbrinuto osam civilnih osoba.

U borbu s požarom od jutarnjih sati uključene su i snažne zračne snage Hrvatske vojske. Na požarištu djeluju četiri Canadaira CL-415 i tri AirTractora AT-802.

Hrvatska vojska tako istodobno sudjeluje u gašenju požara iz zraka, evakuaciji ugroženih osoba morem te hitnom medicinskom prijevozu ljudi s Brača.