Hrvatska priprema uspostavu nacionalnog Registra malih kućnih ložišta, nazvanog ReMaL, u kojem bi se trebali objediniti podaci o uređajima za grijanje u kućanstvima, njihovim tehničkim karakteristikama i vrstama goriva koja koriste. Informaciju je 19. studenoga objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, nakon povećanog zanimanja javnosti i pitanja o mogućim novim obvezama građana. Ministarstvo je pritom izričito poručilo da uspostava registra ne znači zabranu grijanja na drva niti uvođenje novog poreza, pristojbe ili naknade za građane.

Što će se sve nalaziti u novom registru

Registar ReMaL zamišljen je kao nacionalni informacijski sustav koji će objedinjavati podatke o uređajima za grijanje u kućanstvima i njihovim emisijskim karakteristikama. Prikupljat će se informacije o vrstama uređaja, korištenim gorivima i drugim tehničkim obilježjima potrebnima za procjenu onečišćenja zraka. Cilj je dobiti pouzdaniju sliku utjecaja kućnog grijanja na kvalitetu zraka, osobito tijekom hladnijeg dijela godine.

Kućna ložišta jedan su od izvora emisija lebdećih čestica, a njihov utjecaj ovisi o vrsti goriva, učinkovitosti uređaja i načinu loženja. Zastarjeli sustavi grijanja u pravilu mogu imati veće emisije od suvremenijih uređaja, zbog čega su podaci o njihovoj rasprostranjenosti važni za planiranje mjera zaštite zraka. Ministarstvo navodi da bi registar trebao pomoći i pri učinkovitijem usmjeravanju budućih programa potpore za zamjenu starih uređaja.

Hoće li građani morati sami prijavljivati peći

Jedno od najvažnijih pitanja odnosi se na način prikupljanja podataka i mogućnost novih administrativnih obveza za vlasnike kuća. Prema službenom objašnjenju Ministarstva, podaci će se u najvećoj mjeri prikupljati tijekom redovitih dimnjačarskih pregleda, odnosno iz evidencija koje se već danas vode. Ne planira se poseban obilazak kućanstava isključivo radi popisivanja peći, a cilj je izbjeći dodatno administrativno opterećivanje građana.

Podatke će prvenstveno prikupljati dimnjačari tijekom pregleda dimnjaka i uređaja za loženje, dok će ih registar objediniti u jedinstvenom sustavu. Ministarstvo ističe da se želi koristiti postojeća infrastruktura za evidentiranje podataka, umjesto stvaranja potpuno novog postupka za građane. Za kućanstva je zato važno razlikovati postojeće obveze pregleda dimnjaka od buduće organizacije državne baze podataka.

Ministarstvo odgovorilo na pitanje zabrane drva i novog poreza

Posebnu pozornost izazvala su pitanja znači li uspostava registra da će građani u budućnosti morati odustati od grijanja na drva. Ministarstvo izričito navodi da ReMaL ne uvodi zabranu korištenja pojedinih vrsta goriva, već služi prikupljanju informacija potrebnih za procjenu emisija i planiranje mjera. Jednako tako poručuje da se uspostavom registra ne uvodi nikakav novi porez, pristojba ili naknada za građane.

Važno je napomenuti da se ta objašnjenja odnose na konkretni projekt uspostave registra, a ne na sve moguće buduće zakonske promjene u području grijanja i zaštite okoliša. U ovom trenutku, međutim, nema osnove tvrditi da ReMaL sam po sebi donosi zabranu loženja drva ili novo financijsko opterećenje kućanstava. Takve tvrdnje nisu u skladu sa službenim informacijama koje je objavilo Ministarstvo.

Projekt počinje 2027. i trajat će sedam godina

Uspostava registra provodit će se u okviru europskog projekta LIFE Slovenia SupAIR, u kojem Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije sudjeluje kao hrvatski partner. Predviđeno trajanje projekta je 84 mjeseca, od 1. veljače 2027. do 31. siječnja 2034. godine. To je razdoblje provedbe projekta, a ne potvrda da će registar u cijelosti početi funkcionirati već 1. veljače 2027.

Hrvatska će se pri razvoju sustava oslanjati i na iskustva Slovenije, koja već koristi elektroničku evidenciju kućnih ložišta. Prema planiranom modelu, vlasnici bi putem sustava e-Građani u budućnosti mogli imati uvid u podatke o vlastitim uređajima, dimnjacima i pregledima. Javnosti bi pritom bili dostupni samo objedinjeni statistički podaci, dok bi se pojedinačni podaci obrađivali prema pravilima zaštite osobnih podataka.

Zašto je registar važan i za Dalmatinsku zagoru

Tema je osobito zanimljiva za dijelove Dalmatinske zagore i druga naselja u kojima se drvo i dalje koristi kao važan energent za grijanje kućanstava. Mnoge kuće imaju vlastite peći, kamine ili sustave centralnog grijanja na kruta goriva, pa bi pouzdani podaci o njihovim karakteristikama mogli pomoći u boljem razumijevanju lokalnog onečišćenja zraka. Takve informacije mogu biti korisne i pri planiranju mogućih potpora za modernizaciju sustava grijanja.

Međutim, za kvalitetno funkcioniranje registra bit će važno i stanje dimnjačarskih službi te redovitost pregleda u pojedinim gradovima i općinama. Ostaje za vidjeti kako će se riješiti evidentiranje ložišta na područjima na kojima su postojeće evidencije nepotpune. Za sada je najvažnija poruka da se priprema informacijski sustav za praćenje kućnih ložišta, a ne zabrana grijanja na drva.