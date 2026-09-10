Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora

Predložene reforme rezultat su rada dviju radnih skupina, pri čemu je jedna u svega 14 dana održala čak 12 radnih sastanaka kako bi iznjedrila ključne izmjene Kaznenog zakona.

Ministar Damir Habijan je pritom uputio zahvale svim suradnicima u Ministarstvu i Upravi za kazneno pravo, potpredsjedniku Vlade Davoru Božinoviću te ministrici zdravstva Ireni Hrstić. Predložene izmjene predstavljaju kombinaciju usklađivanja s europskom pravnom stečevinom i unutarnjih analiza radi unapređenja pravosudnog sustava.

Uvođenje doživotnog zatvora i stroži nadzor

Nove mjere predviđaju da će se kazna doživotnog zatvora moći izreći za sva kaznena djela za koja je dosad bio propisan dugotrajni zatvor od 21 do 40 godina, kao i u slučajevima izricanja jedinstvene kazne za djela počinjena u stjecaju. Osuđenici na doživotni zatvor mogućnost za puštanje na uvjetni otpust ostvarivat će nakon izdržanih 25 godina zatvora.

"Riječ je o jednoj od najstrožijih mogućnosti, obzirom na to da, ako usporedimo druge zemlje Europske unije, one takvu mogućnost omogućavaju puno ranije, od 15 do 20 godina. Prema tome, i u tom dijelu odlučili smo se na jednu od najstrožijih varijanti u Europskoj uniji" naglasio je ministar.

Uz doživotni zatvor, zakon uvodi i posebnu mjeru nadzora po punom izvršenju kazne zatvora s ciljem zaštite društva od najopasnijih počinitelja.

Vrijeme provjeravanja trajat će od jedne do pet godina, dok će za najteža kaznena djela počinjena na štetu djece taj nadzor iznositi od jedne do deset godina.

Ekocid, terorizam i zaštita životinja

Značajne novosti donose se i u području zaštite okoliša uvođenjem novog kaznenog djela osobito teškog kaznenog djela protiv okoliša, u javnosti poznatog kao ekocid.

Za to je djelo predviđena kazna od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a po uvođenju doživotnog zatvora bit će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora, uz odredbu da ovo djelo ne podliježe zastari.

Istovremeno se pooštravaju kazne za terorizam s kvalificiranom smrtnom posljedicom te za najteže oblike kaznenih djela protiv opće sigurnosti, poput izazivanja požara sa smrtnim ishodom, za što su predviđene kazne od najmanje pet godina zatvora do dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora.

Paketom izmjena širi se i kaznenopravna zaštita životinja uvođenjem dvaju novih kaznenih djela, spolnog iskorištavanja životinja i neovlaštenog obavljanja veterinarske djelatnosti uz pooštravanje kazni za postojeća djela. Ministar je posebno spomenuo i udruge za zaštitu životinja koje su u stalnoj komunikaciji surađivale na ovom prijedlogu zakona te im zahvalio na suradnji.

Strože kazne za tvrtke i izmjene u gospodarstvu

Promjene zahvaćaju i gospodarski sektor te odgovornost pravnih osoba.

U Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela predviđeno je znatno povećanje novčane kazne koja je dosad bila predviđena za najteže oblike s 25 milijuna eura na 50 milijuna eura.

U sklopu zakonskog paketa predstavljene su i dopune Zakona o trgovačkim društvima kojima se transponira EU direktiva s rokom primjene do 5. prosinca ove godine.

Riječ je o dionicama koje za isti udio u temeljnom kapitalu daju više glasačkih prava na glavnoj skupštini, što predstavlja iznimku od načela da jedna dionica daje jedan glas. Svrha je ovih izmjena proširenje izvora financiranja za poduzetnike, smanjenje ovisnosti o tradicionalnim bankovnim izvorima financiranja te otvaranje dodatnih investicijskih prilika.

Odluka o izdavanju dionica s višestrukim pravom glasa donosit će se glasovima svih pogođenih dioničara, pri čemu je valjanost takvih dionica vremenski ograničena na deset godina, uz mogućnost produljenja za daljnjih pet godina.

Zaokruživanje opsežne reforme

Ministar Habijan najavio je da će cjelokupni paket uskoro obuhvatiti i izmjene Zakona o izvršavanju kazne zatvora, Zakona o sudovima za mladež, Zakona o probaciji i Zakona o kaznenom postupku, kao i novi zakon iz domene Ministarstva zdravstva, čime se zaokružuje opsežna i sveobuhvatna reforma kaznenog zakonodavstva.

"Nakon što Hrvatski sabor usvoji ovaj paket zakona iz domene kaznenog zakonodavstva, hrvatski sudovi, poštujući trodiobu vlasti i samostalnost i njihovu neovisnost, imat će doista na raspolaganju alate da u slučajevima najtežih kaznenih djela iste iskoriste" zaključio je ministar.