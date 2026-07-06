Hrvatska uvjerljivo svladala Izrael i kao prvoplasirana prošla dalje

Hrvatski košarkaši su pobjedom protiv Izraela u Osijeku sa 103:75 zaključili prvi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Njemačka je sa 111:79 dobila Cipar. Hrvatska je osvojila prvo mjesto u skupini E s pet pobjeda i jednim porazom, isti omjer ima Njemačka, Izrael ide dalje s dvije pobjede i četiri poraza, a Cipar je ispao sa šest poraza bez pobjede.

U drugom će krugu Hrvatska, Njemačka i Izrael igrati s Poljskom, Latvijom i Nizozemskom. U skupini F je Poljska ostvarila svih 6 pobjeda, Latvija 3, Nizozemska dvije, dok je Austrija s jednom pobjedom eliminirana.

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Hrvatska je pred punim tribinama dvorane Gradski vrt otvorila utakmicu s 9:0 i 15:2. Do kraja su naši nastavili s dominacijom i podizali razliku do maksimalnih +31 u zadnjoj četvrtini, bilo je 95:64. Ivica Zubac je ubacio 18 poena uz 10 skokova, Dario Šarić 14 poena uz 11 skokova, dok su po 13 poena dali Antonio Jordano i David Škara. Dvoznamenkasti su učinak još imali Roko Badžim i Luka Božić s po 11 poena te Mario Hezonja, koji je nakon „triple-doublea” na Cipru, u Osijeku ostvario učinak od 10 poena, 10 skokova i 4 asistencije.