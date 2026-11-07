Hrvatska uvjerljiva u Finskoj! Izabranici Dagura Sigurðssona slavili s deset pogodaka razlike

Hrvatska rukometna reprezentacija ostvarila je uvjerljivu pobjedu na gostovanju kod Finske. Izabranici Dagura Sigurðssona slavili su rezultatom 35:25 u dvorani Vantaa Energia Arena, pred 2500 gledatelja.

Hrvatski rukometaši od početka su nametnuli svoj ritam i postupno stvarali prednost. Već nakon prvih 30 minuta imali su sedam pogodaka viška, a na odmor su otišli s vodstvom 19:12.

Domaća reprezentacija nije uspjela pronaći odgovor na raspoloženi hrvatski napad, koji je i u nastavku susreta održavao visoku učinkovitost.

Hrvatska je u drugom poluvremenu sačuvala stečenu prednost te je dodatno povećala, zaključivši utakmicu pobjedom od deset pogodaka razlike.

Posebno se istaknuo Mario Šoštarić sa sedam pogodaka, dok je Luka Lučin postigao šest. Marin Šipić dodao je pet, Ivan Martinović četiri, a po tri pogotka postigli su Ljevar i Jelinić.

U redovima Finske najefikasniji je bio Säkkinen s pet pogodaka, dok su Henriksson i Helander postigli po četiri.

Hrvatska je susret završila bez isključenja, dok su finski rukometaši prikupili osam minuta kazni. Domaćini su realizirali sva četiri sedmerca, a Hrvatska dva od tri.

Utakmicu su sudili bugarski suci Svetoslav Jovčev i Zvezdelin Jončev.