Hrvatska uvezla hrane za čak 5,6 milijardi eura: Cijene rastu, a građani na hranu troše više od europskog prosjeka

Hrvatska sve više novca izdvaja za uvoz hrane, a rast cijena dodatno opterećuje kućne proračune. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), tijekom 2025. godine u Hrvatsku je uvezeno hrane i živih životinja u vrijednosti od čak 5,62 milijarde eura, što je devet posto više nego godinu ranije.

Podaci su objavljeni povodom Svjetskog dana hrane, koji se obilježava 16. listopada, a otkrivaju zanimljive trendove u domaćoj proizvodnji, vanjskoj trgovini i potrošnji hrane.

Uvoz hrane gotovo dvostruko veći od izvoza

Vrijednost uvoza hrane i živih životinja porasla je s 5,16 milijardi eura u 2024. na 5,62 milijarde eura u 2025. godini.

Istodobno je rastao i izvoz, ali znatno sporije. Hrvatska je prošle godine izvezla hrane i živih životinja u vrijednosti od 3,08 milijardi eura, dok je godinu ranije izvoz iznosio 2,86 milijardi eura.

To znači da je vrijednost uvoza bila za približno 2,54 milijarde eura veća od izvoza.

Posebno se ističe rast uvoza voća. Tijekom 2025. Hrvatska je uvezla voća vrijednog 446 milijuna eura, čak 15,3 posto više nego prethodne godine.

Povećan je i uvoz povrća, s 286 na približno 292 milijuna eura.

Domaća proizvodnja povrća raste, posebno rajčice

Unatoč sve većem uvozu, statistika pokazuje i pozitivne pomake u domaćoj poljoprivredi.

Hrvatska je tijekom 2025. proizvela 224.817 tona povrća, odnosno 39.376 tona više nego godinu ranije.

Najveći rast zabilježen je u proizvodnji rajčice, koja je povećana za gotovo 30 tisuća tona.

S druge strane, ukupna proizvodnja voća bila je manja nego 2024. godine. Ipak, proizvodnja grožđa porasla je s 98.262 na 121.499 tona.

Hrana u Hrvatskoj poskupjela 5,1 posto

Za građane je posebno važan podatak o kretanju cijena.

Prema DZS-u, cijene hrane i bezalkoholnih pića u Hrvatskoj tijekom 2025. bile su u prosjeku 5,1 posto više nego godinu ranije.

Rast cijena posebno se odražava na kućanstva jer hrana zauzima značajan dio njihovih mjesečnih troškova.

Podaci za 2024. pokazuju da su izdaci za hranu i bezalkoholna pića činili oko 17,5 posto ukupne potrošnje hrvatskih kućanstava, dok je prosjek Europske unije iznosio 13,2 posto.

Veći udio od Hrvatske imalo je samo osam članica Europske unije: Rumunjska, Bugarska, Latvija, Slovačka, Estonija, Litva, Portugal i Poljska.

Europljani bacaju milijune tona hrane

Osim cijena i proizvodnje, statističari upozoravaju i na velike količine hrane koje završavaju u otpadu.

Prema podacima Eurostata, u Europskoj uniji tijekom 2024. nastalo je približno 57,9 milijuna tona otpada od hrane, odnosno 129 kilograma po stanovniku.

Više od polovice ukupnog otpada, čak 53 posto, nastalo je u kućanstvima. To je približno 31 milijun tona hrane ili 69 kilograma po stanovniku.

Značajne količine otpada nastaju i prije nego što hrana uopće stigne do potrošača. U proizvodnji i preradi nastalo je 11,3 milijuna tona otpada, u restoranima i ugostiteljstvu 6,7 milijuna tona, u trgovini i distribuciji 4,5 milijuna tona, a u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji 4,3 milijuna tona.

Svjetski dan hrane u znaku inovacija

Svjetski dan hrane obilježava se svake godine 16. listopada, na datum osnutka Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu (FAO) 1945. godine.

Ovogodišnja tema glasi „Inoviraj danas. Nahrani sutra”, a naglasak je na ulozi inovacija u stvaranju održivijih i otpornijih prehrambenih sustava.

Podaci DZS-a pokazuju da pitanje hrane u Hrvatskoj nije samo pitanje cijene u trgovinama, nego i domaće proizvodnje, ovisnosti o uvozu te načina na koji se hranom gospodari od polja do stola.