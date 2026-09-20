Hrvatska ušla među 20 zemalja svijeta s najvišom kvalitetom života: Ispred Britanije, Kanade, Francuske i Italije

Nova ljestvica World Population Reviewa donosi poprilično iznenađenje – Hrvatska se smjestila na 20. mjesto među državama s najvišom kvalitetom života. No iza atraktivnog poretka krije se metodologija koju je važno objasniti.

Hrvatska se našla među 20 najbolje plasiranih zemalja svijeta prema ljestvici kvalitete života koju je objavio World Population Review. S indeksom od 181,7 bodova Hrvatska zauzima 20. mjesto, odmah iza Slovenije, koja je 19. sa 182,4 boda.

Posebno zanimljivo zvuči podatak da su prema ovoj ljestvici iza Hrvatske ostale brojne razvijene države. Litva je 21., Ujedinjeno Kraljevstvo 22., Češka 23., Belgija 26., Kanada 27., Irska 28., Francuska 29., Portugal 31., dok je Italija tek na 40. mjestu.

Luksemburg prvi, iznenađuje četvrto mjesto Omana

Na samom vrhu nalazi se Luksemburg s 218,2 boda. Slijede Nizozemska (216,5), Danska (215,1), a veliko iznenađenje predstavlja Oman, koji s istim rezultatom kao Danska zauzima četvrto mjesto.

Slijede Švicarska, Finska, Norveška, Island, Austrija i Njemačka. Australija je 11., Novi Zeland 12., Švedska 13., SAD 14., a među prvih 20 nalaze se još Estonija, Katar, Japan, Španjolska, Slovenija i Hrvatska.

Što zapravo mjeri ova ljestvica?

Ipak, potrebno je naglasiti da se ne radi o službenoj međunarodnoj ljestvici „životnog standarda“ u klasičnom ekonomskom smislu.

World Population Review za ovaj poredak koristi Numbeov Quality of Life Index, koji pokušava obuhvatiti svakodnevnu kvalitetu života kroz osam područja: kupovnu moć, sigurnost, zdravstvenu zaštitu, troškove života, odnos cijena nekretnina i prihoda, vrijeme provedeno u prometu, onečišćenje i klimatske uvjete.

Upravo posljednje stavke pomažu objasniti zašto Hrvatska stoji tako visoko. Primjerice, Numbeovi podaci za Hrvatsku pokazuju visoke ocjene sigurnosti i vrlo povoljne klimatske uvjete te relativno nisku razinu onečišćenja.