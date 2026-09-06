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Hrvatska uskače u pomoć BiH: Dva Canadaira kreću na veliki požar kod Prozor-Rame

Dva hrvatska kanadera gase požar u BiH

Vlada je danas na telefonskoj sjednici sukladno članku 56. Zakona o obrani donijela Odluku o prelasku granice Republike Hrvatske Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini na području općine Prozor-Rama.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ranije je telefonski razgovarao s predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto koja je zamolila pomoć Hrvatske u gašenju požara.

Za izvršenje ove zadaće u BiH odobreno je korištenje dva zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

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