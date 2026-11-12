Hrvatska upisala novi poraz u Ligi nacija

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je od 20:45 na Wembleyju igrala utakmicu 5. kola Lige nacija protiv Engleske, a upisali su četvrti poraz uz samo jednu pobjedu. Jedini je gol za Hrvatsku zabio P. Sušić u 59. minuti.
Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas
90'+5 - Kraj susreta.
90'+4 - Još su jednom zaprijetili Englezi, otišlo je pored gola.
90'+2 - Pucao je Budimir nakon Vuškovićeva skretanja lopte, otišlo je iznad gola.
90' - Majer je zamijenio Kovačića. Igrat će se četiri minute sudačke nadokande.
89' - Burn je pucao pored gola nakon kornera.
87' - Marco Pašalić krasno je uposlio Budimira koji je izborio korner.
86' - Garner je zatresao mrežu, no pogodak je poništen jer je u začetku akcije Bellingham bio u zaleđu.
82' - Pucao je Vlašić, otišlo je pored vratnice.
77' - Ngumoha je zamijenio Gordona, Garner Ricea, a White Alexander-Arnolda.
76' - Baturina je ubacio iz slobodnog udarca, Budimir nije konkretnije zaprijetio nakon udarca glavom.
75' - Marco Pašalić zamijenio je Smolčića, a Modrić Mišića.
70' - Matanovića je zamijenio Budimir, a P. Sučića Mario Pašalić.
69' - Pucao je P. Sučić iz voleja, Pickford je obranio.
64' - Povela je ponovno Engleska: Kane je poslao Livakovića u jednu, a loptu u drugu stranu za 2:1.
61' - Smolčić je povlačio Quansaha, a glavni je sudac otišao pogledati VAR snimku nakon koje je dodijelio kazneni udarac Engleskoj, a Smolčić je požutio.
59' - Izjednačila je Hrvatska: Matanović je izborio korner, Gvardiol je proslijedio prema golu, Quansah je skrenuo loptu, a P. Sučić pospremio ju je u mrežu za 1:1.
51' - Šutirao je Kane, Stanišić je uspio odbilti u korner.
48' - Pucao je Gordon, otišlo je pored gola.
46' - Krenulo je drugo poluvrijeme, nije bilo izmjena u sastavu.
45' - Kraj prvog poluvremena.
44' - Baturina je izveo korner, obranili su se Englezi.
41' - Pucao je Trent, otišlo je izvan okvira gola.
33' - Pucao je Kovačić iz daljine, ravno u ruke Pickforda.
29' - Pucao je Hall, Mišić je pravovremeno uklizao i odbio u korner.
24' - Povela je Engleska: Kane je poslao rezanu loptu prema Bellinghamu, on je spustio za Rogersa koji je poslao loptu u mrežu za 1:0.
23' - Pucao je Mišić, otišlo je pored vrata.
19' - Englezi su izborili korner, Vušković je bio dobro postavljen.
18' - Pokušao je Alexander-Arnold, blokirao je Mišić
16' - Pucao je Anderson, otišlo je iznad grede.
11' - Vušković je izbio Hallov ubačaj.
5' - Novi korner za Hrvatsku, no bez konkretnije prijetnje po gol Pickforda.
4' - Vlašić je izborio korner, ali Hrvatska nije konkretnije zaprijetila.
1' - Krenula je utakmica.
ENGLESKA: Pickford - Alexander-Arnold, Quansah, Burn, Hall - Anderson, Rice - Rogers, Bellingham, Gordon - Kane
Klupa: Trafford, Steele, Gibbs-White, White, Hill, Branthwaite, Jo. Bellingham, Garner, Calwert-Lewin, Ngumoha, Eze, King
HRVATSKA: Livaković - Smolčić, Vušković, Stanišić, Gvardiol, Vlašić - Mišić, Kovačić - P. Sučić, Matanović, Baturina
Klupa: Pandur, Kotarski, Ćaleta-Car, Galešić, Majer, Beljo, Modrić, Budimir, Mario Pašalić, Hrgović, Marco Pašalić, Šotiček