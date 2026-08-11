Hrvatska u kolovozu skuplja od Grčke, Italije, Turske i Španjolske: U rujnu se može uštedjeti 330 eura

Analiza oko 670.000 aranžmana nizozemskog portala Vind Vakantis Deals otkrila je drastične skokove cijena u kolovozu, pri čemu je Hrvatska bila najskuplja među uspoređenim mediteranskim zemljama u špici sezone, piše Index.

Planiranje godišnjeg odmora izvan glavne ljetne špice može donijeti znatne financijske uštede. Sveobuhvatna pokazala je izrazite razlike u cijenama između kolovoza i rujna 2026 godine.

Istraživanje na uzorku od 670.000 aranžmana

Analiza portala Vind Vakantie Deals temelji se na podacima iz baze aktivnih ponuda nizozemskih turoperatora. Istraživanjem su obuhvaćena putovanja koja uključuju povratni let i smještaj u trajanju od sedam do devet noćenja s polaskom iz Nizozemske. Kako bi se dobila što realnija slika tržišta bez ekstremnih odstupanja, autor analize je iz konačnog izračuna uklonio ponude jeftinije od 150 eura te skuplje od 4000 eura.

Hrvatska u kolovozu najskuplja: 1.077 eura za paket-aranžman

Prema podacima iz analize, među pet vodećih europskih destinacija – Hrvatske, Grčke, Italije, Turske i Španjolske – upravo je Hrvatska imala najvišu prosječnu cijenu paket-aranžmana u kolovozu.

Prosječna cijena kolovoškog aranžmana za Hrvatsku iznosila je 1.077 eura. U usporedbi s drugim omiljenim ljetnim odredištima, ljetovanje u Hrvatskoj u kolovozu u ovom je uzroku bilo prosječno:

· 99 eura skuplje nego u Grčkoj

· 142 eura skuplje nego u Italiji

· 164 eura skuplje nego u Turskoj

· 249 eura skuplje nego u Španjolskoj

Ušteda u Hrvatskoj: Pomicanjem odmora na rujan štedi se 330 eura

Odlazak na odmor u rujnu umjesto u kolovozu donosi značajan pad troškova. U Hrvatskoj se cijena aranžmana u rujnu spušta na prosječnih 747 eura što znači da je ljetovanje u kolovozu bilo čak 44 posto skuplje nego mjesec dana kasnije. Turist koji isti tip odmora u Hrvatskoj pomakne za rujan tako ostvaruje čistu prosječnu uštedu od 330 eura.

Od ukupno 13 destinacija uključenih u širu analizu portala, veću sezonsku razliku od Hrvatske imala je jedino Bugarska, gdje su paket-aranžmani za kolovoz bili oko 46 posto skuplji od rujanskih.

Reakcije na Redditu i pojašnjenje metodologije

Objavljeni podaci ubrzo su dospjeli i na društvenu mrežu Reddit, gdje su izazvali raspravu o cijenama u glavnoj turističkoj sezoni. jedan od korisnika oštro se osvrnuo na Hrvatsku, utvrdivši da zemlja tijekom ljeta “pljačka cijelu EU”. Drugi komentari naglasili su da ih ne iznenađuje tolika razlika u cijenama s obzirom na školske praznike. Velik dio europskih obitelji obavezan je planirati godišnji odmor upravo u srpnju i kolovozu, što stvara visoku potražnju i diže cijene.

Što se zapravo uspoređivalo?

Iako podaci jasnije prikazuju razmjere sezonskih skokova, autor naglašava da ih treba promatrati u kontekstu metodologije: specifičan tip putovanja (analizirani su servisni paket-aranžmani nizozemskih agencija koji uključuju zrakoplovni prijevoz i smještaj s polaskom iz Nizozemske), individualna putovanja nisu obuhvaćena (podaci ne prikazuju troškove za goste koji u Hrvatsku dolaze automobilom, sami rezerviraju privatni smještaj ili borave u kampovima)

Unatoč ograničenjima uzorka, analiza jasno ilustrira koliko sam termin putovanja utječe na novčanik, pri čemu u slučaju Hrvatske odabirom rujna umjesto kolovoza u džepu ostaje više od 300 eura.