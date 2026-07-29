Hrvatska u izboru za prestižne nagrade Wanderlusta i Food and Travela

Odlične su to vijesti, s obzirom na to da je u sklopu Wanderlust Reader Travel Awards 2026, Hrvatska nominirana u kategoriji Najpoželjnija europska zemlja, dok su hrvatski otoci ušli u uži izbor za Najpoželjniju europsku regiju. Riječ je o prestižnim britanskim turističkim nagradama o kojima odlučuju čitatelji i putnici iz cijelog svijeta i koje se dodjeljuju 25. godinu zaredom, a ove jubilarne godine očekuje se više od 200.000 glasača. Glasanje je otvoreno do 27. listopada, a glas za Hrvatsku moguće je dati putem poveznice. Dobitnici nagrada bit će proglašeni 4. studenoga na vodećem svjetskom turističkom sajmu World Travel Market u Londonu.

"Nominacije naše zemlje u prestižnim britanskim časopisima koji prate putovanja, ali i gastronomiju, veliko su priznanje prepoznatljivosti Hrvatske koja sve više osvaja britansko tržište kao lijepa, lako dostupna, sigurna i gostoljubiva zemlja u kojoj ne manjka iskustava, od prirodnih ljepota, povijesti i kulture, pa do izvrsne gastronomije. Svakako su to dojmovi s kojima se iz Hrvatske vraćaju britanski putnici, a koji su često za putovanje u Hrvatsku inspirirani upravo preko medija, poput Food and Travel i Wanderlusta koji uživa kultni status među ljubiteljima putovanja“, izjavila je Bisera Fabrio, direktorica Predstavništva HTZ-a u Londonu.

Kao jedan od najutjecajnijih neovisnih turističkih medija u Europi, Wanderlust već više od tri desetljeća promiče autentična i odgovorna putovanja, a njegova snažna zajednica te milijunski doseg internetske stranice čine ga važnim izvorom inspiracije za putnike koji traže posebna turistička iskustva.

Uz navedeno, Hrvatska je ušla u uži izbor Food and Travel Reader Awards 2026 u kategoriji Destinacija godine – kratka putovanja. Riječ je o nagradama jednog od vodećih međunarodnih medija koji uspješno povezuje svijet putovanja i gastronomije. Čitatelji časopisa Food and Travel Magazine tijekom sljedećih će mjeseci birati svoje favorite, a glasanju za ovu nagradu moguće je pristupiti putem poveznice. Konačni rezultati izbora bit će otkriveni na svečanoj ceremoniji dodjele nagrada 23. studenoga u Londonu.