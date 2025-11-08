Hrvatska turistička zajednica ponovno izabrana u Odbor pridruženih članova UN turizma!

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) ponovno je izabrana u Odbor pridruženih članova Svjetske turističke organizacije (UN Turizam) za mandatno razdoblje 2026. – 2029. Vijesti su to koje stižu iz Rijada gdje je danas održana konstituirajuća sjednica Odbora pridruženih članova UN turizma. Riječ je o velikom uspjehu i značajnom priznanju za HTZ ostvarenom u snažnoj međunarodnoj konkurenciji. HTZ je ostvarila izuzetno velik broj glasova, čime je potvrđeno njezino prepoznatljivo mjesto među vodećim institucijama svjetskog turizma.

„Tijekom proteklog mandata u Odboru pridruženih članova uspješno smo predložili i realizirali brojne inicijative i programe, među kojima se posebno ističe organizacija 2. Svjetskog kongresa sportskog turizma 2023. godine u Zadru, koji je okupio oko 400 sudionika iz cijeloga svijeta. U prethodnom razdoblju također smo aktivno sudjelovali u radu Radne skupine za pristupačni turizam te Radne skupine Puta svile. Novi mandat je za nas iznimno važan jer nam omogućuje nastavak započetih aktivnosti te predlaganje i provedbu novih projekata koji pridonose međunarodnoj prepoznatljivosti i održivosti hrvatskog turizma. Također, ulaskom u novi mandat otvaraju se dodatne mogućnosti za daljnji aktivan doprinos radu Odbora, osobito u kontekstu pripreme i provedbe novog dvogodišnjeg programa rada Pridruženog članstva UN turizma“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, koji je ujedno i prisustvovao konstituirajućoj sjednici.

Odbor pridruženih članova čine 23 članice od kojih je 12 regionalnih članova, 8 globalnih članova, dok 3 člana imenuje glavni tajnik UNWTO-a. Odbor djeluje kao savjetodavno tijelo glavnog tajnika organizacije, s ciljem promicanja održivog, odgovornog i konkurentnog globalnog turizma. Njegove glavne funkcije uključuju integraciju pridruženih članova u ciljeve i programe UNWTO-a, izradu i praćenje strategije rada pridruženih članova, te doprinos razvoju inovacija, znanja i dobrih praksi u skladu s Globalnim etičkim kodeksom za turizam i načelima Ujedinjenih naroda.