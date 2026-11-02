Hrvatska tuguje za Mišom Kovačem, proglašen Dan nacionalne sućuti! No znate li što to zapravo znači i što je s koncertima i proslavama?

Hrvatska će se u utorak, 3. studenoga, na poseban način oprostiti od legendarnog Mate Miše Kovača. Vlada je u povodu njegove smrti proglasila Dan nacionalne sućuti, no mnogi se građani pitaju što to zapravo znači i razlikuje li se od Dana žalosti.

Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj je sjednici odlučila da se utorak, 3. studenoga 2026. godine, proglasi Danom nacionalne sućuti u povodu smrti Mate Miše Kovača, jednog od najpoznatijih i najvoljenijih hrvatskih glazbenika.

Odlukom se odaje počast pjevaču čije su pjesme desetljećima obilježavale hrvatsku glazbenu scenu, a posebno su mjesto imale u srcima Dalmatinaca.

Dan nacionalne sućuti obilježit će se spuštanjem hrvatskih zastava na pola koplja na zgradama državnih tijela, lokalne i regionalne samouprave te drugim zgradama obuhvaćenima Vladinom odlukom.

Koja je razlika između Dana žalosti i Dana nacionalne sućuti?

Iako nazivi zvuče slično, između njih postoji važna razlika.

Dan žalosti u pravilu podrazumijeva i ograničenja održavanja zabavnih priredbi, ovisno o odluci kojom je proglašen. Primjerice, prilikom proglašenja Dana žalosti zbog smrti pape Franje 2025. godine bilo je određeno da se zabavne priredbe ne mogu održavati od 7 do 19 sati, a televizijski i radijski programi morali su biti prilagođeni.

S druge strane, Dan nacionalne sućuti ne podrazumijeva automatsko otkazivanje ranije planiranih koncerata, kulturnih događanja i drugih manifestacija.

To znači da se događaji mogu održavati, dok se počast preminuloj osobi iskazuje ponajprije simboličnim činom spuštanja zastava na pola koplja.

Hrvatska je Dan nacionalne sućuti proglasila i zbog Olivera Dragojevića

Sličnu odluku Vlada je donijela 2018. godine, nakon smrti Olivera Dragojevića, kada je 31. srpnja proglašen Danom nacionalne sućuti.

I tada je istaknuto kako takva odluka, za razliku od Dana žalosti, ne znači obvezno otkazivanje ranije planiranih priredbi.

Poseban oproštaj od Miše Kovača na Poljudu

Dan nacionalne sućuti poklapa se s velikim glazbenim ispraćajem Miše Kovača na splitskom Poljudu, koji organiziraju HNK Hajduk, KNH Torcida Split i Hrvatska glazbena unija.

Vrata stadiona otvaraju se u 16 sati, a glazbeni program počinje u 17 sati. Ulaznice su besplatne, ali obvezne za ulazak na stadion.

Bit će to prilika da se Split, Dalmacija i brojni obožavatelji oproste od čovjeka čiji je glas postao jedan od prepoznatljivih simbola hrvatske glazbe.

Mišo Kovač iza sebe je ostavio pjesme koje su obilježile generacije, a Dan nacionalne sućuti još je jedan izraz poštovanja prema njegovu iznimnom glazbenom nasljeđu.