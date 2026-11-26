Do prije nekoliko godina društvene mreže učile su nas kako izgledati bogato. Kako se odijevati kao pripadnici obitelji koje generacijama raspolažu bogatstvom, kako urediti stan da izgleda skuplje nego što jest, koje automobile voziti, koje parfeme nositi i na kojim destinacijama provoditi ljeto.

Danas nas isti taj internet uči kako preživjeti mjesec s nekoliko stotina eura.

Blerina Shatri na društvenim mrežama dokumentira pokušaj da mjesec provede s unaprijed određenim budžetom od 450 eura. Njezine objave na Instagramu privlače pozornost i lajkove tisuća ljudi. Britanski kreator sadržaja Bradley on the Budget također je svoju internetsku prepoznatljivost izgradio na štedljivom načinu života i racionalnom upravljanju novcem.

Dok smo donedavno na društvenim mrežama gledali kako ljudi raspakiravaju dizajnerske torbe, danas gledamo kako raspoređuju mjesečni budžet.

Štednja je postala sadržaj. Odricanje je postalo estetika. Financijska disciplina postala je svojevrsni statusni simbol.

No jesmo li u međuvremenu postali financijski pismeniji ili smo samo naučili romantizirati vlastitu besparicu?

Od tihog luksuza do glasne štednje

Društvene mreže posljednjih su godina razvile čitav vokabular kojim opisuju naš odnos prema novcu.

Estetika old moneyja, koja je promovirala izgled pripadnika bogatih obitelji s višegeneracijskim nasljedstvom, dobila je svoju inačicu u trendu quiet luxury, odnosno tihog luksuza. Ideja je bila izgledati bogato bez upadljivih logotipa, demonstrirati status bez otvorenog hvalisanja.

No paralelno s takvim sadržajima razvila se i njihova gotovo potpuna suprotnost – loud budgeting, odnosno otvoreno i glasno upravljanje vlastitim budžetom.

Umjesto izmišljanja razloga zbog kojih ne možemo otići na večeru u restoran ili vikend-putovanje s prijateljima, ovaj nas trend potiče da jednostavno kažemo da na to ne želimo potrošiti novac.

Tu je i underconsumption core, internetska estetika koja promovira korištenje stvari koje već posjedujemo. Ljudi pokazuju kozmetiku koju su potrošili do posljednje kapi, odjeću koju nose godinama, stare mobitele koji još uvijek rade i namještaj koji nemaju potrebu zamijeniti.

Sve su popularniji i takozvani no-buy challenges, izazovi tijekom kojih se ljudi obvezuju da određeno vrijeme neće kupovati ništa osim nužnih životnih potrepština.

Drugim riječima, ono što su generacije naših roditelja, baka i djedova smatrale običnim kućnim odgojem, internet je pretvorio u životnu filozofiju s engleskim nazivom.

Je li internet predvidio krizu ili se samo zasitio luksuza?

O ovom fenomenu razgovarali smo s Dragom Jukićem, splitskim sociologom, poduzetnikom i popularnim kreatorom sadržaja koji se na društvenim mrežama bavi financijskom pismenošću, porezima, poduzetništvom i životnim standardom.

S Jukićem smo razgovarali na konferenciji „Split za poduzetnike 2026.“, održanoj u Tehnološkom parku Split na Dračevcu.

Upitali smo ga što se dogodilo u posljednjih nekoliko godina. Sprema li se svijet na ekonomsku krizu ili se internet jednostavno zasitio sadržaja koji promoviraju luksuz?

Zanimljivo je da Jukić, unatoč tome što je svoju prepoznatljivost izgradio upravo na društvenim mrežama, kaže da sam ne konzumira njihov sadržaj. Zbog toga se nije upuštao u procjenu konkretnih internetskih trendova, ali je ponudio jedno moguće objašnjenje – promjenu životnih prioriteta.

„Vjerojatno ljudi, kako stare, malo više razmišljaju o tome što će sa svojim novcem. Svi mi radimo mjesec dana na poslu i voljeli bismo da se taj trud koji smo uložili u tih mjesec dana ipak isplati za nešto što nam je svrsishodno, a ne da cijelo vrijeme trošimo i bez veze bacamo novac“, kazao nam je Jukić.

Možda je, dakle, dio publike koja je prije nekoliko godina gledala sadržaje o luksuznom životu u međuvremenu jednostavno odrastao. Počeo plaćati stanarinu, razmišljati o stambenom kreditu, osnivanju obitelji, mirovini i financijskoj sigurnosti.

A možda su se promijenile i ekonomske okolnosti u kojima ta generacija živi.

Živimo li skromnije zato što želimo ili zato što moramo?

Teško je popularizaciju štedljivog načina života promatrati potpuno odvojeno od inflacije, rasta životnih troškova i sve izraženijeg problema priuštivog stanovanja.

Čak i kada se inflacija uspori, to ne znači da se cijene vraćaju na nekadašnje razine, nego da sporije rastu.

Generacija kojoj su društvene mreže godinama servirale slike luksuznih stanova, skupih putovanja i bezbrižnog života danas se suočava s pitanjem može li si uopće priuštiti samostalan život.

Posebno je to vidljivo u gradovima poput Splita, u kojima visoke cijene nekretnina i najma predstavljaju ozbiljnu prepreku financijskom osamostaljivanju mladih.

U takvim okolnostima možda više nije toliko privlačno gledati nečiju kolekciju dizajnerskih torbica. Puno je korisnije pogledati video osobe koja pokazuje kako rasporediti nekoliko stotina eura na čitav mjesec.

Međutim, postoji važna razlika između osobe koja si dobrovoljno odredi budžet od 450 eura kako bi testirala vlastitu financijsku disciplinu i osobe kojoj je to sav novac kojim raspolaže.

Prva u svakom trenutku može prekinuti izazov. Druga nema tu mogućnost.

Dok je za jedne štednja internetski izazov, za druge je pitanje preživljavanja.

U čemu su Hrvati najtanji kada je riječ o novcu?

Upitali smo Jukića u čemu su Hrvati, prema njegovu iskustvu i komunikaciji s pratiteljima na društvenim mrežama, najslabiji kada je riječ o ekonomiji, porezima i poduzetništvu.

Njegov odgovor pomalo iznenađuje. Smatra da problem nije nužno u nedostatku znanja, nego u njegovoj primjeni.

„Ljudi se, moram reći, relativno dobro razumiju u osobne financije, ali ne znaju to dobro primijeniti. Ako to ne možeš primijeniti u običnom životu, onda ti je u poslovnom životu isto dosta kompliciranije“, objasnio je.

Drugim riječima, većina nas zna da bi trebala trošiti manje nego što zarađuje, imati određenu financijsku rezervu i izbjegavati nepotrebna zaduživanja.

No između poznavanja tih pravila i njihove svakodnevne primjene postoji velik prostor.

Dodatni je paradoks u tome što živimo u vremenu u kojem nikada nije bilo jednostavnije potrošiti novac. Beskontaktno plaćanje, internetska kupnja, automatske pretplate i mogućnost obročnog plaćanja učinili su potrošnju gotovo neprimjetnom.

Više ne moramo ni fizički izvaditi novac iz novčanika da bismo ga potrošili.

Ne trošimo samo novac, nego i vrijeme vlastitog života

U Jukićevoj izjavi o tome kako svi radimo mjesec dana i želimo da se naš trud isplati krije se zanimljiva perspektiva upravljanja osobnim financijama.

Koliko bi se naš odnos prema potrošnji promijenio kada cijene ne bismo izražavali samo u eurima, nego i u satima vlastitog rada?

Uzmimo za primjer osobu koja zarađuje 1.300 eura neto mjesečno i radi 176 sati. Jedan sat njezina rada vrijedi oko 7,39 eura.

Riječ je o pojednostavljenoj računici koja ne uzima u obzir ostale životne troškove, ali pruža zanimljiv pogled na vrijednost novca.

Mobitel od tisuću eura tako predstavlja gotovo 17 osmosatnih radnih dana.

Kada potrošnju promatramo na taj način, pitanje više nije samo možemo li si nešto priuštiti, nego vrijedi li nam to uistinu toliko vremena.

Tri mjeseca pratio je svaki trošak. Otkrio je nešto zanimljivo

Upitali smo Jukića i koji bi konkretan savjet dao ljudima koji žele početi štedjeti, ali ne znaju kako.

Njegova metoda ne zahtijeva posebno poznavanje ekonomije, financijskih tržišta ili investicijskih fondova.

„Prvo bi čovjek trebao znati koliko zarađuje. Imati neku tablicu, papir, aplikaciju, bilo što, što god čovjek želi. I pratiti tri mjeseca, to je neki moj način“, objasnio je.

Tu je metodu primijenio i sam.

„Ja sam pratio tri mjeseca doslovno sve troškove koje imam. Onda jednostavno kroz bankovne transakcije vidiš što ti treba, a na što zapravo bespotrebno trošiš novac.“

Tako je otkrio da plaća čak četiri televizijske pretplate viška.

Riječ je o izdacima koje suvremeni potrošač vrlo lako prestane primjećivati. Nekoliko eura za aplikaciju, desetak eura za streaming platformu, dodatni prostor za pohranu podataka, digitalne pretplate koje više ne koristimo, ali ih nikada nismo otkazali.

Suvremena ekonomija pretplate iznimno je pogodna za kompanije upravo zato što potrošač ne mora svaki mjesec iznova donijeti odluku o kupnji.

Novac jednostavno nestaje s računa.

Štednja ipak nije rješenje za sve

Međutim, bilo bi pogrešno iz popularizacije financijske pismenosti izvući zaključak da je svaki financijski problem posljedica neodgovornog ponašanja pojedinca.

Posljednjih godina društvene mreže preplavljene su savjetima o tome kako se odreći jutarnje kave, prestati naručivati hranu, pripremati obroke kod kuće i izbjegavati impulzivne kupnje.

Sve su to legitimni savjeti, ali njihov je domet ograničen.

Osoba koja svakog radnog dana potroši 2,50 eura na kavu mogla bi odricanjem od te navike uštedjeti oko 55 eura mjesečno. No ako joj stanodavac poveća stanarinu za stotinu eura, cjelokupna ušteda neće biti dovoljna ni za pokrivanje tog povećanja.

Nije isto plaćati četiri nepotrebne televizijske pretplate i izdvajati polovinu plaće za stanovanje.

Tu završava priča o individualnoj financijskoj disciplini, a počinje ona o plaćama, cijenama nekretnina, poreznoj politici i životnom standardu.

Financijska pismenost može nam pomoći da bolje upravljamo novcem kojim raspolažemo, ali ne može sama riješiti problem nedostatnih prihoda.

Svaki oblik štednje bolji je od nikakvog

Kada je riječ o konkretnim načinima štednje, Jukić smatra da građanima danas na raspolaganju stoji niz mogućnosti.

„Mislim da je svaki način štednje bolji nego ne štedjeti“, poručio je.

Među mogućnostima izdvaja bankovnu štednju, treći mirovinski stup, ali i aplikacije koje omogućuju automatsko izdvajanje manjih iznosa zaokruživanjem cijene prilikom svakodnevnih kupnji.

Jukić će u utorak, 1. prosinca, na Ekonomskom fakultetu u Splitu sudjelovati i u drugom izdanju manifestacije Mjesec svjesnosti o porezima, tijekom koje će građanima približiti funkcioniranje poreznog sustava.

„Porezi su nešto što se tiče svih nas. Ne samo poduzetnika, nego i građana“, ističe.

Financijska sigurnost kao novi statusni simbol

Možda je najzanimljivija promjena koju novi internetski trendovi najavljuju upravo promjena definicije bogatstva.

Donedavno se ono na društvenim mrežama uglavnom demonstriralo stvarima koje posjedujemo. Skupim automobilima, odjećom, satovima, putovanjima i restoranima.

Bogatstvo je moralo biti vidljivo da bi bilo društveno prepoznato.

Ali financijska sigurnost ne fotografira se tako dobro. Teško je napraviti atraktivnu fotografiju činjenice da nemate dugovanja, da imate nekoliko mjesečnih plaća na štednom računu ili da možete dati otkaz bez straha da ćete sljedećeg mjeseca ostati bez krova nad glavom.

Možda upravo takva vrsta slobode postaje poželjnija od svega onoga što nam se godinama prodavalo kao simbol uspjeha.

Pritom ne treba zanemariti ni činjenicu da su društvene mreže i od štednje uspjele napraviti proizvod. Kreatori sadržaja mogu monetizirati vlastito odricanje, reklamirati aplikacije za upravljanje novcem, prodavati digitalne planere budžeta i zarađivati na pregledima videa u kojima pokazuju kako ne troše.

Paradoksalno, čak i odbijanje potrošnje može postati dio potrošačke industrije.

Postoji nešto gotovo apsurdno u činjenici da nas je ista industrija koja nas je godinama uvjeravala da moramo kupovati sve više sada uspjela zainteresirati za to da ne kupujemo ništa.

Možda smo konačno shvatili vrijednost novca. A možda je kapitalizam samo pronašao način da nam proda i štednju.