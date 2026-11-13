Hrvatska slavi veliki uspjeh na Europskom prvenstvu! Troje kickboksača u borbi za zlato, stižu i dvije bronce

Hrvatski kickboxing ostvario je veliki uspjeh na Europskom seniorskom prvenstvu! Nakon petog natjecateljskog dana, troje hrvatskih predstavnika izborilo je plasman u finale i priliku za osvajanje europskog zlata, dok su još dvoje natjecatelja osvojili brončane medalje.

Toni Ćatipović, Ana Stojanović i Lucija Bilobrk pobjedama u polufinalnim borbama osigurali su nastup u završnici prvenstva, dok su Anai Ražnjević i Željko Milković natjecanje završili s brončanim odličjima.

Dominantna Ana ide po novo europsko zlato

Ana Stojanović, aktualna europska i svjetska prvakinja, još je jednom potvrdila svoju kvalitetu. U polufinalu discipline low kick do 65 kilograma uvjerljivo je svladala portugalsku prvakinju Martu Martins, dominirajući tijekom sve tri runde. U velikom finalu čeka je Poljakinja Daria Wozniak, protiv koje će pokušati osvojiti još jednu europsku titulu.

Odličan nastup imao je i Toni Ćatipović, koji je u polufinalu discipline full contact do 91 kilograma svladao poljskog predstavnika Natana Ratajczyka. Aktualni svjetski doprvak za naslov europskog prvaka borit će se protiv Ukrajinca Oleksandra Ksenzova. Sjajne vijesti stigle su i iz kategorije full contact iznad 70 kilograma. Iskusna Lucija Bilobrk, koja već godinama pripada samom vrhu svjetskog kickboxinga, jednoglasnom odlukom sudaca pobijedila je slovačku predstavnicu Alexandru Filipovu. U finalu će odmjeriti snage s poljskom prvakinjom Kingom Wisniewskom.

Dvije medalje već su osigurane

Iako nisu uspjeli izboriti finale, Anai Ražnjević i Željko Milković također imaju razloga za zadovoljstvo. Oboje su pružili snažan otpor u polufinalnim borbama, a prvenstvo završavaju s vrijednim brončanim medaljama. Pred hrvatskim predstavnicima sada je posljednji i najvažniji natjecateljski dan. U subotu, 14. studenoga, Ćatipović, Stojanović i Bilobrk borit će se za naslove europskih prvaka, uz priliku da već osvojenim broncama pridodaju i tri zlatna odličja.