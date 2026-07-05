Hrvatska slavi svjetske prvake, a objava majke jednog reprezentativca rasplakala je mnoge: "Ne mogu od sreće disati, ova djeca su naše najveće bogatstvo"

Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija ispisala je novu zlatnu stranicu nacionalnog sporta. Mladi Barakude, igrači do 18 godina, osvojili su naslov svjetskih prvaka nakon spektakularnog finala Svjetskog prvenstva u portugalskom Rio Maioru, gdje su nakon raspucavanja peteraca svladali Sjedinjene Američke Države rezultatom 21:20. U regularnom dijelu susreta završilo je 14:14.

Ovim uspjehom Hrvatska se nakon deset godina ponovno popela na svjetski vrh u ovom uzrastu. Posljednji naslov osvojila je 2016. godine u Podgorici, a nova generacija pokazala je izniman karakter i zajedništvo. Unatoč problemima tijekom priprema i činjenici da je reprezentacija cijeli turnir odigrala bez oboljelog Denija Sappea, hrvatski vaterpolisti stigli su do najsjajnijeg odličja i još jednom potvrdili da Hrvatska ostaje velesila svjetskog vaterpola.

Veliko slavlje nije izostalo ni među obiteljima mladih reprezentativaca. Posebno emotivnu objavu na društvenim mrežama podijelila je Jelena Burazin, majka jednog od hrvatskih reprezentativaca, koja je riječima punim ponosa, vjere i zahvalnosti opisala put svoje obitelji i cijele reprezentacije do svjetskog zlata.

"Ne mogu od sreće disati.

Protekli dani u Portugalu su jednom riječju – čista Ljubav i zahvalnost.

Samo zahvalnost Gospodinu i čuđenje čime smo zaslužili ovakvo bogatstvo – našu djecu?!

Noćas slavimo naše svjetske prvake, a do jučer su bili mrvice, bebice.... 💙

Te bebe su izrasle i izgradile se, uz puno truda, u prave ljude, disciplinirane, odgovorne, ponosne, ali i ponizne.

Noćas slavimo ljubav prema domovini, obitelji i zajedništvo.

Momci koji obično igraju jedni protiv drugih u klubovima – ove dane su se borili za Hrvatsku. Našu voljenu 🇭🇷❤️.

Uz silnu borbu za svaku loptu; bolesni, ozlijeđeni, iscrpljeni... pokazali su ogromnu snagu i emociju. To su momci koji vole svoju domovinu i svoje obitelji. Mnogi od nas su uspjeli doći bodriti ih, kao i u svakoj prilici. Oni koji nisu bili tu – disali su s djecom i s nama, svaku sekundu i pratili sve. Kao i uvijek. 🥰

Iza ovog uspjeha su silni sati treninga, nebrojeni kilometri otplivanih bazena, brojne frustracije koje su ih izgradile (i još ih izgrađuju), propušteni veliki gušti, izleti, ekskurzije, obiteljska druženja, ali i lijepa iskustva iz klubova i s priprema za reprezentaciju. Uvijek kombinacija žrtve i ljubavi.

Kao i sve vrijedno u životu. 🤍

Naši momci ponosno grle svoje drage i šalju poruke ljubavi.

Moj Duje za prolaz u polufinale gol(ove) je posvetio prabaki koja je prešla u drugi svijet na dan finala Jadran – Mladost, a sahranjena bez svog ljubimca dok je on putovao za Portugal.

Duji se srce stezalo, ali je znao što bi baka željela za njega.

Ej životnog ciklusa... Ej ljepote Ljubavi i mira. Samo je Ljubav Božja tajna dvaju svjetova. 🤍

Duje nas je povezao i u putovanju Portugalom prepunom divnih iskustava kao obitelj, ali i s kumovima Skejićima i ostalim roditeljima. Potakao nas je na predivno hodočašće od Fatime, Euharistijskog čuda u Santaremu do nezaobilaznog Svetog Ante lisabonskog i našeg 🤍, a posebno do svete Jacintice i najčudesnijeg mjesta u Lisabonu – nekadašnjeg sirotišta u kojem je mala Jacinta provela zadnje dane. 💙

Toliko toga imamo za zahvaljivati i prebirati do kraja života.

Hvala dragi naši (familija, rodbina, kumovi, razrednice, svećenici, odgojiteljice iz vrtića, nastavnici iz osnovne, srednje i hrpa drugih ljudi koji vole Hrvatsku i mladost) što ste pratili sve s nama i bodrili momke – do POBJEDE. 💗

Hrvatska je mala zemlja ali s velikim srcem koje kuca za Domovinu 🇭🇷🤍"

Igrači slijeću u Zagreb večeras.