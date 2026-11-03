Hrvatska slavi novu medalju na Svjetskom prvenstvu! Maričić osvojio broncu, Solinjanin Sikavica među pet najboljih na svijetu

Hrvatsko streljaštvo nastavlja nizati velike uspjehe na Svjetskom prvenstvu u Dohi! Nakon što je muška reprezentacija osvojila ekipno srebro u disciplini zračna puška, Miran Maričić stigao je i do pojedinačne brončane medalje, dok je Solinjanin Josip Sikavica ostvario izvrstan rezultat osvojivši peto mjesto u svom prvom finalu na svjetskim prvenstvima.

Za Hrvatsku je ovo već druga medalja na natjecanju u Kataru, a uspjeh je dodatno značajan jer je osigurana i jedna olimpijska kvota za Igre u Los Angelesu 2028. godine.

Maričić odmah iza dvojice Kineza

Miran Maričić, osvajač brončane medalje s Olimpijskih igara u Parizu, još je jednom potvrdio da pripada samom svjetskom vrhu. U iznimno napetom finalu osvojio je treće mjesto s 229,9 krugova, iza dvojice kineskih predstavnika.

Svjetski prvak postao je aktualni olimpijski pobjednik Sheng Lihao s 254,1 krugom, dok je srebro osvojio njegov sunarodnjak Ma Sihan s 253,1 krugom. Maričić je tijekom gotovo cijelog finala držao treću poziciju. Nakon prvih pet i deset hitaca bio je treći, a isto je mjesto zadržao i kada su počele eliminacije. Kinez Zhang Changhong pokušavao je smanjiti zaostatak, ali hrvatski reprezentativac nije dopustio preokret.

Solinjanin Sikavica peti na svijetu

Odličan nastup imao je i Josip Sikavica iz Solina, koji je svoje prvo finale na Svjetskom prvenstvu završio na petom mjestu sa 187,5 krugova.

Sikavica se tijekom završnice borio za što bolji plasman, no nije uspio prestići četvrtoplasiranog Zhanga Changhonga. Posebno je zanimljivo da su među pet najboljih strijelaca svijeta završila čak dvojica Hrvata i trojica Kineza, čime su ove dvije reprezentacije potvrdile svoju kvalitetu u disciplini zračna puška. Osim osvajanja medalja, hrvatski strijelci ostvarili su još jedan važan cilj. Zahvaljujući rezultatima u Dohi, Hrvatska je osigurala jednu kvotu za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Na raspolaganju su bile tri olimpijske kvote, uz ograničenje od jedne po državi. I Maričić i Sikavica ostvarili su plasman koji ih je svrstao među kandidate za osvajanje kvote.

Nakon velikog uspjeha Maričić nije skrivao zadovoljstvo. "Osjećam se čudesno i ponosno, najprije zbog moje medalje, a onda i zbog osigurane kvote za Hrvatsku za Olimpijske igre u Los Angelesu. Presretan sam da smo kvotu osigurali u prvom nastupu. Sada mogu biti mirniji. Kad sam se vratio iz Kaira sa Svjetskog kupa prije nekoliko tjedana, znao sam na čemu još moram raditi, gdje moram napredovati i uspio sam u pripremama za Svjetsko prvenstvo", izjavio je Miran Maričić.

Konačni poredak finala Svjetskog prvenstva

U disciplini zračna puška konačni poredak bio je sljedeći:

Sheng Lihao (Kina) – 254,1 Ma Sihan (Kina) – 253,1 Miran Maričić (Hrvatska) – 229,9 Zhang Changhong (Kina) – 209,0 Josip Sikavica (Hrvatska) – 187,5 Patrik Jany (Slovačka) – 166,1 Dimitri Dutendas (Francuska) – 144,9 Jon-Hermann Hegg (Norveška) – 124,2