Hrvatska se oprašta od Miše Kovača: "Pozlilo mu je danas, završio je u bolnici..."

Hrvatska se oprašta od Mate Miše Kovača, jednog od najvećih i najvoljenijih pjevača domaće glazbene scene. Vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije diljem zemlje, a od glazbene legende opraštaju se kolege, prijatelji, javne osobe i tisuće obožavatelja koji su odrasli uz njegove pjesme.
Mišo Kovač tijekom više od šest desetljeća karijere ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi. Njegove pjesme postale su dio kolektivne memorije, a koncerti, osobito oni na splitskom Poljudu, ostali su upisani u povijest domaće glazbene scene.
U ovom članku uživo pratimo reakcije na njegov odlazak, oproštajne poruke, prisjećanja na njegov život i karijeru te sve najnovije informacije.
19:28 Tereza Kesovija kroz suze o Miši Kovaču: „Umro je on puno prije, otkad je legao...”
19:20 Emotivni oproštaj na Gripama: Ugasila se svjetla, a dvoranom se zaorila himna Jugoplastike koju je otpjevao Mišo Kovač
Emotivni oproštaj na Gripama: Ugasila se svjetla, a dvoranom se zaorila himna Jugoplastike koju je otpjevao Mišo Kovač
19:05 Hajduk se oprostio od Miše
18:57 Ivica Bubalo otkrio detalje posljednjih sati Miše Kovača
Dugogodišnji prijatelj i menadžer Miše Kovača, Ivica Bubalo, za 24sata otkrio je detalje posljednjih sati legendarnog pjevača. Miši je u subotu pozlilo, nakon čega je završio u bolnici, no potom se vratio kući, gdje je ubrzo preminuo. Bubalo, koji je s njim surađivao čak 49 godina, teško je primio vijest o njegovoj smrti. Otkrio je i da je odmah kontaktirao splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu kako bi se organizirao dostojanstven oproštaj. Prisjetio se i legendarnog koncerta na Poljudu 1993. godine, uz poruku: „To mogu samo Mišo i Split.”
Otkriveni posljednji sati Miše Kovača: Pozlilo mu je, završio je u bolnici, a onda se vratio kući
18:50 Blaženko Boban: „Dalmacija će te pjevati dok je nje i dok je nas”
Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban oprostio se od Miše Kovača emotivnom objavom, istaknuvši da je bio mnogo više od glazbenika te da su njegove pjesme postale dio dalmatinskog identiteta.
Prisjetio se i njihova susreta uoči Mišina posljednjeg koncerta u Splitu, opisavši ga kao jednostavnog i neposrednog čovjeka koji je ostao duboko vezan uz Dalmaciju.
„Mišo je bio jedinstven fenomen. Čovjek koji više nije ni trebao pjevati. Bilo je dovoljno da podigne ruke, a narod bi zapjevao umjesto njega”, napisao je Boban.
Oproštajnu poruku zaključio je riječima: „Jer Dalmacija će te pjevati dok je nje i dok je nas. Počivaj u miru, legendo naša.”
18:30 Tomislav Šuta: „Otišao je glas Dalmacije i simbol jednog vremena”
Od legendarnog Miše Kovača oprostio se i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, istaknuvši njegov neizbrisiv trag u dalmatinskoj glazbi i životima brojnih generacija.
„Otišao je glas Dalmacije i simbol jednog vremena, legendarni Mišo Kovač. Dalmaciju je opjevao stotinama boja, a njegove će pjesme zauvijek živjeti u srcima generacija koje su uz njih odrastale”, poručio je Šuta.
Od legendarnog Miše Kovača oprostio se i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, istaknuvši njegov neizbrisiv trag u dalmatinskoj glazbi i životima brojnih generacija.
„Otišao je glas Dalmacije i simbol jednog vremena, legendarni Mišo Kovač. Dalmaciju je opjevao stotinama boja, a njegove će pjesme zauvijek živjeti u srcima generacija koje su uz njih odrastale”, poručio je Šuta.