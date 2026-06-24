Hrvatska se muči, pokušaj buđenja stiže nakon neshvatljivog niza početničkih grešaka

Hrvatska nogometna reprezentacija od 1 sat u Torontu igra utakmicu drugog kola skupine L na Svjetskom prvenstvu. Suparnik Vatrenima bit će Panama, a dvoboj je za Hrvatsku iznimno važan nakon poraza u prvom kolu.

Hrvatska je natjecanje otvorila porazom 4:2 protiv Engleske, dok je Panama u dramatičnoj završnici izgubila od Gane 1:0, primivši pogodak u posljednjim sekundama susreta. Uoči večerašnjeg dvoboja Hrvatska ima ulogu favorita, kako za pobjedu protiv Paname, tako i za prolazak skupine.

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Prvi je pokušaj pripao Hrvatskoj, ali Modrićev udarac nije bio precizan. Baturina je s druge strane očistio nezgodnu loptu pred našim golom. U 6. minuti Perišić nije uspio doći do lopte i ugroziti Mosqueru. Panama je u 10. minuti izvela slobodan udarac uz gromoglasne zvižduke hrvatskih navijača, ali Šutalo je bio najviši u skoku.

Gvardiol i Baturina odigrali su visoki presing i oduzeli loptu Panacima u 12. minuti. Marco Pašalić pokušao je probiti panamsku obranu okomitom loptom, ali bili su dobro postavljeni. U 16. je minuti isti igrač tražio Perišića, ali ubačaj je bio prejak. Uslijedio je vrlo nezgodan prizeman centaršut Murilla koji je opasno prohujao kroz Livakovićev prostor. U 18. je minuti Perišić morao intervenirati ispred Murilla. Tribinama se ori „Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati“. Panamci se dobro brane visokim skokovima.

U 20. minuti Kovačić dvaput pada na 20 metara, suci se ne oglašavaju. Martinez se sjurio po desnoj strani, ali njegov je udarac išao direktno u Livakovićeve ruke. U 23. minuti ogromna prilika za Panamu, zatresla se Livakovićeva greda, Murillo je pucao glavom, a Livaković rukom uspio skrenuti taman toliko da prečka spasi Hrvatsku. Dalić je tijekom pauze za osvježenje djelovalo poprilično ljutito i pokušao razbuditi naše reprezentativce koji nisu mnogo pokazali u prvoj polovici prvoga dijela.

Baturina je u 29. minuti srušen, Pašalić i Modrić su kod lopte, kapetanova lopta nije pronašla nikoga od suigrača. Ni Pašalićev centaršut u 32. nije bio precizan. U 34. se Kovačić odlično zagradio nakon naše izgubljene lopte. Pongračić je potom neshvatljivo pogriješio s dodavanjem. Modrić se u 37. minuti priključio nizu glupih pogrešaka u dodavanju, nevjerojatno je da je Panama nije iskoristila. Minutu kasnije počeli smo se panično braniti u šesnaestercu.

Pašalić je u 39. pokušao doći do lopte uz Cordobu, otužno. Murillov je ulazak u peterac nekako zaustavljen, iako je Gvardiol ispao kao početnik. U 42. se Hrvatska opet branila pa pokušala izići u napad, ali Musa je gurnu loptu u prazno. Tobožnje strpljivo hrvatsko građenje napada djelovalo je kilavo. Livaković je pokušao razbuditi (!) navijače, igračima bi dobro došlo malo elana s tribina jer na terenu ne izgleda dobro. U prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena Baturina je snažno pucao prizemno, Mosquera je zatvorio svoj bliži kut za prvi hrvatski korner. Do kraja prvoga poluvremena nije bilo većih prilika.

Hrvatska: Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Modrić, Kovačić - Marco Pašalić, Baturina, Perišić - Musa

Panama: Mosquera - Ramos, Cordoba, Andrade - Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman - Martinez, Fajardo, Rodriguez