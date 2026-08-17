Hrvatska šalje Canadaire u BiH: Plenković odobrio pomoć u gašenju velikog požara kod Bosanskog Grahova

Hrvatska će poslati dva Canadaira u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogla u gašenju požara na području općine Bosansko Grahovo. Odluku o prelasku hrvatske granice pripadnika Oružanih snaga RH Vlada je donijela danas na telefonskoj sjednici.

Kako je priopćeno iz Vlade, odluka je donesena sukladno članku 56. Zakona o obrani, a hrvatske zračne snage bit će angažirane u pružanju humanitarne pomoći susjednoj Bosni i Hercegovini. Za izvršenje zadaće odobreno je korištenje dva zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Krišto zatražila pomoć Hrvatske

Odluci Vlade prethodio je telefonski razgovor predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Krišto je tijekom razgovora zamolila Hrvatsku za pomoć u gašenju požara koji je zahvatio područje Bosanskog Grahova, nakon čega je hrvatska Vlada odobrila angažman protupožarnih zrakoplova.

Hrvatski Canadairi tako će se uključiti u borbu s vatrenom stihijom u Bosni i Hercegovini, dok će dvije posade Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjelovati u međunarodnoj humanitarnoj operaciji gašenja požara.