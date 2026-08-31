Hrvatska šalje 500.000 eura pomoći Nepalu

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je odluka o upućivanju žurne humanitarne pomoći u iznosu od 500.000 eura stanovništvu Nepala na područjima pogođenima poplavama.
PM @narendramodi talk to nepal pm @ShahBalen and assured him of all possible assistance.
The Nepali Army is conducting a rescue operation. See the photos of the helicopter rescue operation.
Pls pray for #Nepal#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods #Dhading pic.twitter.com/iRCC60rHtF
— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026
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Sredstva će biti usmjerena kao pomoć stanovništvu Savezne Demokratske Republike Nepal koje je pogođeno posljedicama poplava.
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