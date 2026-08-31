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Hrvatska šalje 500.000 eura pomoći Nepalu

Na sjednici Vlade odlučeno
nepal

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je odluka o upućivanju žurne humanitarne pomoći u iznosu od 500.000 eura stanovništvu Nepala na područjima pogođenima poplavama.

 

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Sredstva će biti usmjerena kao pomoć stanovništvu Savezne Demokratske Republike Nepal koje je pogođeno posljedicama poplava. 

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