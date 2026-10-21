Hrvatska reagirala na uhićenja u Srbiji. Građanima stiglo upozorenje: "Odgodite putovanja"

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) reagiralo je na vijesti o uhićenjima u Srbiji, gdje su, prema tvrdnjama srpskih provučićevih medija, među osobama osumnjičenima za pripremu nereda na dan parlamentarnih izbora i dvojica muškaraca s hrvatskim putovnicama. Iz MVEP-a poručuju da nisu dobili službenu obavijest o uhićenjima te ocjenjuju da je riječ o nastavku neutemeljenih optužbi protiv Hrvatske koje imaju unutarnjopolitičku svrhu.

"Dojam je da se radi o nastavku niza neutemeljenih optužbi na račun Republike Hrvatske, počevši od nedavne prosvjedne note te napada na hrvatske novinare i njihovo izvještavanje. Takvi postupci imaju očitu unutarnjopolitičku motivaciju", odgovorili su iz MVEP-a na upit Indexa.

Srbija tvrdi da su dvojica uhićenih hrvatski državljani

Srpska policija danas je provela akciju u Novom Sadu, Vrnjačkoj Banji i Beogradu te uhitila više osoba zbog sumnje da su pripremale nasilne nerede na dan prijevremenih parlamentarnih izbora, koji se održavaju u nedjelju, 25. listopada.

Prema pisanju državne agencije Tanjug, dvojica uhićenih, Marko V. i Matej A., imaju hrvatske putovnice i hrvatsko državljanstvo. Nije poznato imaju li i srpsko državljanstvo.

Srpski mediji navode da se Marko V., uhićen u Novom Sadu, sumnjiči za organiziranje skupine koja je trebala izazvati nasilje u Beogradu na izborni dan. Navodno je okupljao ljude te nabavljao oružje i druga sredstva za sukobe s policijom i političkim neistomišljenicima.

Prema neslužbenim tvrdnjama koje prenose pojedini srpski mediji, planirao je dovesti oko 80 ljudi u Beograd. Matej A., uhićen u Vrnjačkoj Banji, sumnjiči se za pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja i planiranje sudjelovanja u neredima.

Te tvrdnje zasad nisu neovisno potvrđene, a nije objavljeno ni dovoljno dokaza na temelju kojih bi se mogla utvrditi stvarna povezanost osumnjičenika s najavljenim nasiljem.

MVEP: Srbija nas nije službeno obavijestila

Iz hrvatskog Ministarstva naglašavaju da još nemaju službene informacije o slučaju.

"Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beogradu nisu zaprimili službenu obavijest nadležnih tijela Republike Srbije o navedenim uhićenjima te zasad ne raspolažemo potvrđenim informacijama o okolnostima slučaja", stoji u odgovoru.

Pojedini provladini mediji u Srbiji već su povezali uhićenja s tvrdnjama da Hrvatska pokušava utjecati na rezultat izbora. Tabloid Informer objavio je tekst u kojem se hrvatske putovnice osumnjičenika prikazuju kao dokaz navodnog djelovanja Hrvatske protiv Srbije.

Međutim, čak i ako se potvrdi da su uhićeni hrvatski državljani, sama ta činjenica ne dokazuje bilo kakvu povezanost njihovih navodnih postupaka s hrvatskim institucijama.

Današnja uhićenja dolaze samo tjedan dana nakon što je Srbija Hrvatskoj uputila prosvjednu notu zbog navodnog miješanja u njezine unutarnje političke prilike i predstojeće izbore.

Beograd je 14. listopada optužio Hrvatsku za pokušaje utjecaja na izbornu kampanju, a dio prigovora odnosio se i na izvještavanje hrvatskih medija o događajima u Srbiji.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić također je optuživao Hrvatsku za miješanje u političke procese u svojoj zemlji.

Hrvatski premijer Andrej Plenković odbacio je te optužbe.

"Mislim da je ponovno riječ o nekakvom spinu koji bi trebao poduprijeti tezu da se Hrvatska, valjda kao polu-vanjski, a poluunutarnji neprijatelj, miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji, što je potpuni nonsens", rekao je tada Plenković.

Naglasio je da hrvatski mediji slobodno izvještavaju o događajima u Srbiji i da hrvatska država nema nikakve veze s tamošnjom izbornom kampanjom.

Izbori u Srbiji mogli bi ozbiljno ugroziti Vučićevu vlast

Srbija u nedjelju, 25. listopada, održava prijevremene parlamentarne izbore koji bi mogli ozbiljno ugroziti dugogodišnju vlast Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke. Glavni izazov dolazi od studentskog pokreta, nastalog nakon tragedije na novosadskom kolodvoru, kojem pojedine ankete daju prednost pred vladajućom strankom.

Izbori se održavaju u izrazito napetoj atmosferi, uz optužbe za zastrašivanje birača i pritiske na protivnike vlasti. Vučić pritom tvrdi da strane države pokušavaju destabilizirati Srbiju, a Hrvatsku sve češće optužuje za miješanje u izbore.

Zbog političke i sigurnosne situacije MVEP je jučer, 20. listopada, objavio novu preporuku za putovanja u Srbiju.

Hrvatskim državljanima savjetuje se odgoda svih putovanja koja nisu nužna te pojačan oprez ako ipak putuju u tu zemlju.

Ministarstvo posebno upozorava na prijevremene parlamentarne izbore 25. listopada i mogućnost političkih napetosti te sigurnosnih incidenata prije, tijekom i nakon glasanja.

Preporuka nije zabrana putovanja, ali pokazuje da hrvatske vlasti procjenjuju kako je zbog trenutačnih političkih okolnosti potreban povećan oprez.

Zasad nije poznato hoće li Srbija hrvatskim diplomatskim predstavnicima dostaviti službene informacije o dvojici osumnjičenika za koje njezini mediji tvrde da imaju hrvatsko državljanstvo.