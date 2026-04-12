Hrvatska razbila Srbiju i izborila završnicu Svjetskog kupa

Hrvatska vaterpolska reprezentacija osvojila je peto mjesto na turniru Divizije 1 Svjetskog kupa uvjerljivom pobjedom protiv Srbije 11:6 u grčkom Aleksandropoliju.

Ovom pobjedom Hrvatska je izborila plasman na završni turnir u Sydneyju, koji se igra od 22. do 26. srpnja.

U prvom susretu nakon finala Olimpijskih igara u Parizu, Hrvatska je dominirala od samog početka. Povela je 5:0, na poluvremenu imala velikih 8:2 i bez problema privela utakmicu kraju, upisavši jednu od uvjerljivijih pobjeda protiv velikog rivala.

Najefikasniji je bio Kosta Harkov s četiri gola, Loren Fatović dodao je tri, a Zvonimir Butić dva. Vratar Mauro Čubranić imao je 11 obrana i bio jedan od ključnih igrača utakmice.

Kod Srbije je najviše pokazao Nikola Jakšić s dva pogotka.