Hrvatska priprema krovni zakon za zaustavljanje depopulacije i poticanje nataliteta

U Zagrebu je održana javna rasprava o postavljanju temelja budućeg Zakona o demografskoj obnovi, s ciljem izrade cjelovitog i provedivog zakonskog okvira kojim će se odgovoriti na dugotrajne negativne demografske trendove, depopulaciju pojedinih područja te izazove povezane s migracijama stanovništva.

Na skupu su sudjelovali članovi Znanstvenog savjeta za demografsku revitalizaciju, predstavnici akademske zajednice, državnih institucija, lokalne i regionalne samouprave te brojni stručnjaci iz različitih područja. Među sudionicima bili su predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske Zvonimir Frka-Petešić, predstavnici Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, a domaćini skupa bili su rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić i predsjednik Znanstvenog savjeta akademik Davor Miličić te inicijator zakona ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

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Rasprava je bila usmjerena na četiri temeljna modela demografske revitalizacije: poticanje ostanka stanovništva i zaustavljanje iseljavanja, mjere populacijske politike usmjerene na povećanje nataliteta, plansku i gospodarskim potrebama prilagođenu imigraciju te poticanje naseljavanja demografski ugroženih i slabije naseljenih područja.

Član Znanstvenog savjeta za demografsku revitalizaciju prof. dr. sc. Stjepan Šterc upozorio je kako su iseljavanje, starenje stanovništva i dugotrajni negativni prirodni prirast među glavnim uzrocima demografskih problema s kojima se Hrvatska suočava već desetljećima. Istaknuo je kako su gospodarski razlozi, nesigurnost i potraga za boljim životnim standardom bili među ključnim razlozima odlaska stanovništva, posebno mladih i obrazovanih ljudi. Međutim, naglasio je kako posljednjih godina postoje pokazatelji usporavanja negativnih trendova te da Hrvatska ima priliku, uz sustavne i dugoročne mjere, postupno zaustaviti depopulaciju i stvoriti uvjete za demografsku revitalizaciju.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić istaknuo je kako će akademska zajednica aktivno sudjelovati u oblikovanju dugoročnih rješenja za demografsku revitalizaciju Hrvatske.

„Sveučilište u Zagrebu i cjelokupna znanstvena zajednica spremni su dati svoj puni doprinos utemeljen na znanju, istraživanjima i stručnosti. Demografska obnova pitanje je budućnosti hrvatskog društva i upravo zato znanost mora biti jedan od ključnih oslonaca u kreiranju održivih i provedivih politika“, poručio je Lakušić. Na to se dovezao i Predsjednik Znanstvenog savjeta za demografsku revitalizaciju, akademik Davor Miličić koji je naglasio važnost povezivanja znanosti, državnih institucija i društva u cjelini.

„Demografska revitalizacija zahtijeva zajedničko djelovanje i dugoročnu viziju. Znanstveni savjet nastavit će pružati stručnu i znanstvenu potporu kako bi predložene mjere bile utemeljene na dokazima i usmjerene prema stvaranju održive budućnosti Republike Hrvatske“, izjavio je akademik Miličić.

Članica Znanstvenog savjeta za demografsku revitalizaciju, akademkinja Vlasta Čepo, istaknula je važnost stvaranja sustavnih uvjeta za povratak hrvatskih iseljenika, s posebnim naglaskom na njihove potomke.

„Hrvatsko iseljeništvo predstavlja veliko razvojno i demografsko bogatstvo. Potrebno je stvarati poticajno okruženje koje će omogućiti ne samo povratak naših iseljenika nego i snažnije povezivanje te doseljavanje njihovih potomaka, koji mogu dati značajan doprinos gospodarskom, društvenom i demografskom razvoju Hrvatske“

Predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske Zvonimir Frka-Petešić, koji se i sam nakon života i rada u Francuskoj vratio u Hrvatsku, podijelio je iskustva francuskog modela demografske politike. Pojasnio je kako u Francuskoj majke nakon šest tjedana rodiljinog dopusta uglavnom nastavljaju raditi, zbog čega država snažno ulaže u sustav jaslica i vrtića kako bi se roditeljima omogućilo usklađivanje obiteljskog i poslovnog života. Istaknuo je kako Hrvatska posljednjih godina ulaže značajne napore u područje demografske revitalizacije te je posebno pohvalio inicijativu Ministarstva demografije i useljeništva za izradu krovnog Zakona o demografskoj obnovi.

„Demografski izazovi ne mogu se rješavati parcijalno, već zahtijevaju koordinirano djelovanje svih institucija i dugoročnu strategiju. Upravo zato donošenje krovnog Zakona o demografskoj obnovi predstavlja važan korak prema stvaranju održive i predvidive demografske politike“, poručio je Frka-Petešić.

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, naglasio je kako je demografski oporavak jedno od ključnih strateških pitanja Republike Hrvatske te istaknuo da je riječ o izazovu koji nadilazi jedan resor i zahtijeva zajedničko djelovanje svih institucija, od državne i lokalne razine do akademske zajednice i društvenih dionika.

„U ovom prevažnom procesu potrebno je više mudrosti, hrabrosti i vjere u vlastiti narod kojem želimo osigurati budućnost u brojnoj djeci, a time i još brojnijim obiteljima. Demografski oporavak nije pitanje samo jednog ministarstva, nego zajednička zadaća svih institucija i cijelog društva“, izjavio je ministar te najavio da bi prijedlog krovnog zakona o demografskoj obnovi Hrvatske mogao biti spreman do kraja godine.

Sudionici su tijekom rasprave razmotrili mjere koje obuhvaćaju financijske, stambene, porezne, socijalne i obrazovne poticaje, programe povratka hrvatskog iseljeništva, subvencioniranje dnevnih migracija te usklađivanje migracijskih politika s gospodarskim i sigurnosnim interesima Republike Hrvatske.

Zaključeno je kako će prijedlozi i preporuke pogotovo od čelnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, izneseni tijekom javne rasprave, predstavljati važan doprinos izradi konačnog prijedloga Zakona o demografskoj obnovi, kojim se želi osigurati dugoročna demografska, gospodarska i društvena održivost Republike Hrvatske.