Hrvatska premijera kino hita "Bijelo se pere na devedeset" u Ljetnom kinu Bačvice

Kino hit "Bijelo se pere na devedeset", koji je u slovenskim kinima vidjelo više od 100 tisuća gledatelja, ovog četvrtka, 2. srpnja, imat će hrvatsku premijeru u Ljetnom kinu Bačvice. Film će publici u Splitu predstaviti Bronja Žakelj, autorica romana i suscenaristica filma, glavna glumica Lea Cok, koja u filmu glumi Bronju, te producent Aleš Pavlin.

U Sloveniji je film postao pravi kino fenomen i najgledaniji slovenski film posljednjeg desetljeća. Snimljen je prema istoimenom međunarodnom bestseleru autorice Bronje Žakelj, objavljenom i u Hrvatskoj. Upravo na Bačvicama, uoči i nakon projekcije, roman će se moći kupiti po promotivnoj cijeni.

Roman "Bijelo se pere na devedeset" autobiografski je prvijenac Bronje Žakelj, za koji je autorica osvojila nagradu Kresnik. Nakon velikog slovenskog uspjeha, knjiga je prevedena na više jezika. Filmsku adaptaciju režirao je Marko Naberšnik, koji sa Žakelj potpisuje i scenarij. Uz Leu Cok, u filmu glume Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik i Vladimir Tintor.

Nakon rasprodane svjetske premijere na Sarajevo Film Festivalu, film je osvojio treću nagradu publike. Potom je prikazan na brojnim međunarodnim festivalima, među kojima su i festivali u Los Angelesu, Melbourneu, Sofiji, Ateni, Buenos Airesu, Tokiju i Londonu. Njegov kino uspjeh posebno je odjeknuo jer se domaći naslov tjednima nalazio pri vrhu gledanosti na tržištu kojim inače dominiraju veliki holivudski filmovi.

Nakon Splita, film "Bijelo se pere na devedeset" nastavlja svoju Kino Mediteran turneju u Bolu 3. srpnja, te tri dana iza u Hvaru, Jelsi i Supetru.