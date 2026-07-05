Hrvatska preko Srbije uz pomoć Ukrajine do polufinala juniorskog nogometnog Eura!

Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija ušla je u polufinale Europskog prvenstva do 19 godina u Walesu. Nakon 1:3 protiv Ukrajine i 0:0 s Italijom, naši su pobijedili Srbiju 3:0. Strijelci su bili Chelfi u 9., Godec u 70. i Čović iz kaznenog udarca u 87. minuti.

Pomogla je Ukrajina koja je s 1:0 svladala Italiju i osvojila svih 9 bodova. Po četiri imaju Hrvatska i Italija uz gol-razliku plus jedan, ali je Hrvatska dala više golova pa će u srijedu igrati protiv Španjolske koja je osvojila prvo mjesto u skupini A. Izabranici Siniše Oreščanina ujedno su osigurali nastup na Svjetskom prvenstvu. Srbija je skupinu B okončala bez bodova.