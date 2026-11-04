Hrvatska potopila Litvu na Gripama!

Rukometaši Hrvatske i Litve s početkom od 17 sati igrali su 1. kolo kvalifikacija za Europsko rukometno prvenstvo, a Kauboji su upisali pobjedu od 46:28.

Kod Hrvatske najistaknutiji je igrač bio Martinović s 10 pogodaka, a potom su 7 dodali Glavaš i Šipić, slijedilo ih je Načinović s 5 pogotka, Ljevar s 4 pogotka, Srna s 3 pogotka, Jelinić, Šoštarić, Maraš i Lučić s dva pogotka te Cindrić i Tokić s jednim pogotkom. U zapisniku su još bili Šušnja i Mamić, vratar Kuzmanović upisao je 10 obrana, a vratar Mandić šest.

Hrvatska će iduću utakmicu odigrati protiv Finske u 2. kolu kvalifikacija.