Hrvatska postavila osam uvjeta Crnoj Gori: Plenković intervenirao, EU promijenio zaključke o proširenju

Hrvatska je ponovno jasno dala do znanja da podržava europski put Crne Gore, ali da njezin pristanak na završetak pristupnih pregovora ovisi o rješavanju otvorenih bilateralnih pitanja. Premijer Andrej Plenković na sastanku Europskog vijeća upoznao je čelnike država članica Europske unije s osam zahtjeva koje Zagreb očekuje da Podgorica ispuni prije nego što dobije hrvatsku suglasnost.

Nakon Plenkovićeva istupa došlo je i do izmjena u zaključcima Europskog vijeća koji se odnose na Crnu Goru. U odnosu na prvotni nacrt, iz konačnog teksta uklonjeni su konkretni rokovi za završetak pojedinih koraka u pristupnom procesu.

Iz zaključaka uklonjeni rokovi za zatvaranje poglavlja

Europsko vijeće nastavilo je pružati podršku pripremi pristupnog ugovora s Crnom Gorom te je primilo na znanje plan irskog predsjedništva Vijeća EU-a da nastavi raditi na privremenom zatvaranju pregovaračkih poglavlja, uz uvjet provedbe potrebnih reformi.

Međutim, za razliku od ranije verzije dokumenta, u usvojenim zaključcima više se ne spominje mogućnost postizanja dogovora o zatvaranju svih poglavlja do kraja ove godine.

Izostavljena je i formulacija kojom se pozivalo na što brži završetak izrade pristupnog ugovora.

Takve izmjene znače da Europsko vijeće nastavlja podržavati napredak Crne Gore prema članstvu, ali bez ranije predviđenih vremenskih obveza.

Zagreb traži rješavanje otvorenih pitanja

Plenković je tijekom rasprave naglasio kako Hrvatska prema europskim ambicijama Crne Gore nastupa konstruktivno i dobronamjerno. Istodobno je poručio da se od crnogorskih vlasti očekuju konkretni pomaci u rješavanju pitanja koja već dulje vrijeme opterećuju odnose dviju država.

Hrvatska je svoje stajalište dodatno obrazložila u dokumentu koji je ovoga tjedna dostavila ostalim članicama Europske unije, kao i uredima predsjednice Europske komisije i predsjednika Europskog vijeća.

U dokumentu je navedeno osam zahtjeva koji su hrvatskoj strani odranije poznati kao ključna otvorena pitanja u odnosima s Podgoricom.

Šest zahtjeva povezano je s pregovaračkim poglavljem 23, koje obuhvaća pravosuđe i temeljna prava, dok se preostala dva odnose na poglavlje 31, posvećeno vanjskoj, sigurnosnoj i obrambenoj politici.

Bez hrvatske suglasnosti nema završetka pregovora

Hrvatsko stajalište posebno je važno zbog načina na koji se donose odluke o proširenju Europske unije. Za ključne korake u pristupnom procesu potrebna je suglasnost svih država članica, što znači da i Zagreb ima mogućnost zaustaviti napredovanje Crne Gore ako ocijeni da otvorena pitanja nisu odgovarajuće riješena.

Izmjene zaključaka Europskog vijeća pokazuju da je hrvatska strana uspjela postići uklanjanje vremenskih odrednica iz dokumenta, dok se nastavak crnogorskih pristupnih pregovora i dalje povezuje s provedbom reformi.

Crna Gora tako ostaje na europskom putu, ali će za njegovo uspješno dovršenje, uz ispunjavanje kriterija Europske unije, morati pronaći rješenja i za pitanja koja u odnosima sa Zagrebom ostaju otvorena.