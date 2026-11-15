Hrvatska pobijedila Češku, ali još nije osigurala ostanak u eliti: Evo što sada čeka Vatrene

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Češke 2:1 u Osijeku zaključila je nastup u skupini Lige nacija. Ipak, unatoč osvojenim bodovima, Vatrene na proljeće očekuje dodatna borba za ostanak u najvišem rangu natjecanja.

Izabranici Slavena Bilića završili su na trećem mjestu skupine A3 sa šest bodova, iza Španjolske i Engleske. Pobjednički pogodak protiv Češke postigao je Lovro Majer.

Moguć i okršaj s Bosnom i Hercegovinom

Prema UEFA-inim pravilima, Hrvatska će u ožujku 2027. igrati dvije utakmice doigravanja protiv jedne od drugoplasiranih reprezentacija Lige B. Među mogućim protivnicima nalazi se i Bosna i Hercegovina, koja je već osigurala drugo mjesto u svojoj skupini. Ostali potencijalni suparnici bit će poznati nakon završetka grupne faze 17. studenoga.

Vjerujete li da će Hrvatska izboriti ostanak u najvišem rangu Lige nacija? Da, Hrvatska će sigurno ostati u Ligi A Bit će teško, ali vjerujem u Vatrene Ne, Hrvatska će ispasti u Ligu B Sve ovisi o protivniku u doigravanju Glasaj

Ždrijeb već u petak

Protivnika će Hrvatska doznati u petak, 20. studenoga, u 12 sati, kada će UEFA održati ždrijeb. Susreti doigravanja na rasporedu su između 25. i 30. ožujka 2027. godine. Hrvatska će prvu utakmicu igrati u gostima, a uzvrat na domaćem terenu. Pobjednik dvoboja izborit će ostanak u Ligi A, dok će poraženi sljedeće izdanje Lige nacija igrati u Ligi B.