Hrvatska pjevačica snimila tek jednu pjesmu i već je traže u Hollywoodu

Nakon što je svojim prvim velikim nastupom na CMC festivalu u lipnju privukla pažnju publike i struke te kao debitantica osvojila glavnu nagradu hrvatskih radijskih urednika za najbolju pjesmu „Bježiš od mene“, mlada pjevačica Emma Mašala ne skriva da na glazbenoj sceni želi ostaviti mnogo dublji trag - i to ne samo na domaćoj, nego i na svjetskoj sceni.

I dok se nakon festivalskog uspjeha mogla nakratko prepustiti prvim plodovima pažnje koju je dobila, Emma je odlučila napraviti upravo suprotno. Dio ljeta provela je u Americi, točnije u Miamiju i Los Angelesu, gdje je spojila ugodno s korisnim - odmor s poslom. Naime, mlada nada odradila je nekoliko sastanaka vezanih uz svoju buduću glumačku i glazbenu karijeru, a pojavila se i na crvenom tepihu 41. dodjele nagrada Imagen, u čast glumcu Andyju Garciji, krajem kolovoza na Beverly Hillsu.

Putovanje u Sjedinjene Američke Države za nju nije bilo samo još jedno putovanje „preko bare“, već iskustvo koje joj je otvorilo nove perspektive i dodatno potaknulo razmišljanja o tome gdje želi biti u budućnosti. Prve korake na domaćoj sceni već je napravila, a plavokosa Lolita, kako joj od milja tepaju obožavatelji, sve jasnije razmišlja i izvan njezinih granica.

„Imam tu mogućnost da često putujem u Ameriku, gdje sam dosad odigrala nekoliko manjih uloga i sklopila brojna poznanstva i kontakte. Zasad to nisu nikakve velike produkcije, no za mene je to svejedno velika čast i prilika, s obzirom na to da dosad još nisam odigrala niti jednu ulogu u Hrvatskoj. Voljela bih se tamo probiti u glumačkom svijetu, no pjevanje mi je ipak važnije, a kako tu živim, prvo bih voljela osvojiti domaće tržište“, otkriva na početku Emma.

„Ne smatram da je domaće tržište premalo za još jedno ime u glumačkom svijetu, no u SAD-u sam dosad ostvarila više kontakata. Ono što zasad mogu otkriti jest da ću u studenom glumiti u trećem nastavku filma 'Wrongful Death', iza kojeg stoji naš glumac i redatelj Vjekoslav Katušin, koji ima njemačku adresu. Dosad sam već glumila u dva njegova filma i jako se veselim ponovnoj suradnji.“

Emma se pojavila i u filmu „Citizen Vigilante“ iz 2026. godine, koji je sniman i u Zagrebu, a svjetsku je popularnost stekao nakon što ga je Elon Musk objavio na društvenoj mreži X, omogućivši svima da ga tijekom dva dana besplatno preuzmu. Film je tada postao broj jedan u svijetu, a trenutačno je dostupan na Amazonu. Glavnu ulogu u filmu tumači poznati glumac Armie Hammer.

A nakon što je ljetos izašla na pozornicu jednog od najdugovječnijih i najpoznatijih glazbenih festivala u regiji, jedna stvar drastično se promijenila u njezinu životu.

„Moja glazbena karijera tada je postala nešto ozbiljno – nešto za što sam zagrizla i što nije samo prolazni hir. Počela sam ozbiljno graditi svoju priču i uživala sam u svakom trenutku, od priprema do izlaska na pozornicu. Snimam nove pjesme, razmišljam o glazbenim suradnjama i ne želim potratiti veliku priliku koju sam dobila da tako mlada nastupim na tako velikom festivalu. Ono u što sam sigurna jest da neću razočarati svoje postojeće obožavatelje i one koji će to tek postati“, otkriva nam u nastavku pjevačica koja je puno pozornosti privukla i atraktivnim izgledom.

„Volim uvijek lijepo izgledati, prvenstveno radi sebe. Kad se ja dobro osjećam, onda tako zračim i prema van. Ne ulažem nešto posebno u svoj izgled i tretmane, no često treniram i to ne preskačem jer se tako rješavam negativne energije. Ipak, imam dobru genetiku i ne moram se previše mučiti, na čemu sam posebno zahvalna,“ kroz smijeh poručuje Emma.

Do kraja 2026. godine Emma planira čak dvije nove pjesme koje će pratiti i dva atraktivna spota. Ne skriva ni kako bi voljela ostvariti nove suradnje, među kojima su i angažmani na snimanju reklama. Iz svega navedenog već je jasno da se iza mlade djevojke koju publika tek upoznaje kroz glazbu i glumačka ostvarenja krije ambiciozna i svestrana umjetnica koja tek počinje ispisivati vlastitu priču - i to puno dalje od granica Hrvatske.