Hrvatska pjesma usred Chicaga: Klapa HRM-a sudjelovala u tradiciji staroj čak 120 godina

Hrvatska pjesma ovih je dana snažno odjeknula Chicagom. Klapa Hrvatske ratne mornarice „Sveti Juraj“ boravila je ondje od 11. do 19. kolovoza 2026. godine, na poziv Hrvatske župe sv. Jeronima, a tijekom boravka održala je dva koncerta te predvodila pjevanje na misi uočnici Velike Gospe i na sam blagdan tijekom svečane procesije.

Procesija koju Hrvati čuvaju već 120 godina

Poseban trenutak dogodio se u subotu, 15. kolovoza, kada je obilježena jubilarna 120. godišnjica procesije u čast Gospe Sinjske.

Riječ je o tradiciji koju su hrvatski iseljenici u Chicagu započeli još 1906. godine, slaveći svetkovinu Marijina Uznesenja na nebo – Veliku Gospu. Upravo iz te snažne hrvatske vjerske zajednice šest godina poslije, 1912. godine, nastala je i Hrvatska župa sv. Jeronima.

Više od stoljeća poslije, hrvatska pjesma, vjera i zastave i dalje prolaze istim gradskim ulicama.

Bralić: „Posebno nas je oduševilo“

Voditelj klape Marko Bralić istaknuo je koliko je članovima klape značio poziv župnika fra Antonia Muse i kapelana fra Ante Begića.

„Iznimno smo počašćeni pozivom župnika fra Antonia Muse i kapelana fra Ante Begića da u prigodi ovog velikog jubileja Hrvata u Chicagu budemo njihovi gosti i da možemo svjedočiti kako su kroz tolike godine sačuvali svoj hrvatski identitet i vjeru“, kazao je Bralić.

Posebno ih je, dodaje, dojmila sama procesija.

„120 godina hrvatski katolici ulicama Chicaga ponosno nose lik Gospe Sinjske, praćen hrvatskim trobojnicama, što nas je posebno oduševilo. U procesiji im se pridružuju i druge nacije – Talijani, Irci, Meksikanci i mnogi drugi“, rekao je Bralić.

Hrvatska pjesma tisućama kilometara od domovine

Boravak klape „Sveti Juraj“ u Chicagu tako je prerastao u mnogo više od koncertnog gostovanja.

Bio je to susret s hrvatskom zajednicom koja već generacijama, tisućama kilometara od domovine, čuva vjeru, tradiciju, hrvatsku pjesmu i uspomenu na svoje korijene.

A prizor Gospe Sinjske među hrvatskim zastavama na ulicama Chicaga još jednom je pokazao koliko snažno hrvatski identitet živi i daleko izvan granica Hrvatske.