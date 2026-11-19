Jedna od najiščekivanijih videoigara, Grand Theft Auto VI, mogla bi skrivati iznenađenje za hrvatske igrače. Prema tvrdnjama koje su se pojavile na gaming forumima i društvenim mrežama, na jednoj od radijskih postaja unutar igre može se čuti pjesma na hrvatskom jeziku. I to ne bilo kakva, nego gotovo zaboravljena snimka sisačkog sastava iz 1990. godine.

Riječ je o pjesmi „Tvoj svijet” grupe Brazil, koja je djelovala u Sisku krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. Bend je bio poznat po zvuku koji je spajao elektroničku glazbu i synth-pop, a njihova bi pjesma sada, više od tri desetljeća nakon nastanka, mogla pronaći potpuno novu publiku.

Igrači iznenađeni hrvatskom pjesmom

Priča se proširila nakon što je jedan korisnik gaming portala napisao da je tijekom igranja neočekivano čuo pjesmu na hrvatskom jeziku.

Njegovo iskustvo, prema objavama na internetu, nije bilo jedino. Slične tvrdnje pojavile su se i među komentarima ispod pjesme „Tvoj svijet” na YouTubeu, gdje su se javili igrači koji navode da su je prepoznali u GTA VI.

Posebno je zanimljivo što nije riječ o suvremenom hrvatskom hitu, nego o snimci iz 1990. godine koja je dugo bila poznata uglavnom ljubiteljima alternativne i elektroničke glazbe.

Pjesma „Tvoj svijet” zapravo je hrvatska obrada poznate skladbe „Mad World”, koju je britanski sastav Tears for Fears objavio 1982. godine.

Iako je original stekao svjetsku popularnost, hrvatska verzija desetljećima je ostala izvan šireg interesa javnosti.

To se počelo mijenjati 2020. godine, kada je američka nezavisna diskografska kuća Dark Entries iz San Francisca uvrstila snimku sisačkog Brazila na kompilaciju „Endangered Species Vol. 1”.

Riječ je o izdanju posvećenom rijetkim i manje poznatim snimkama elektroničke glazbe, zahvaljujući kojem je „Tvoj svijet” dobio priliku doprijeti do međunarodne publike.

Je li pjesma doista završila u GTA VI?

Prema neslužbenom popisu pjesama koji kruži internetom, „Tvoj svijet” nalazi se na radijskoj postaji Kaleidoscope FM.

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Ta je postaja, prema istim informacijama, posvećena neobičnim obradama poznatih svjetskih hitova koje izvode glazbenici iz različitih zemalja.

Takav bi glazbeni koncept objasnio i izbor hrvatske verzije pjesme „Mad World”.

Ipak, važno je naglasiti da Rockstar Games zasad nije službeno potvrdio da je pjesma sisačkog sastava dio glazbenog programa GTA VI.

Dok se ne pojavi službena potvrda, priča ostaje na razini tvrdnji igrača i neslužbenih popisa pjesama. No već sama mogućnost da se gotovo zaboravljena hrvatska synth-pop snimka našla u jednoj od najpoznatijih svjetskih franšiza videoigara izazvala je zanimanje domaćih ljubitelja glazbe i gaminga.