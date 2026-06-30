Hrvatska pizzerija u top 50 Europe 2026.: Evo gdje se nalazi

50 Top Pizza je najutjecajniji međunarodni vodič za ocjenjivanje pizzerija. Vodič objavljuje posebne top liste za Italiju, za Europu bez Italije, SAD, Aziju, Latinsku Ameriku kao i za najboljih 50 pizzerija na svijetu. Kriteriji za ocjenjivanje su vrlo rigorozni – ne ocjenjuje se samo kvaliteta tijesta i drugih namirnica na finalnom proizvodu, već i cjelokupno iskustvo, usluga, dizajn interijera i slični detalji.

Drugo mjesto na ljestvici najboljih europskih pizzerija (bez Italije) ove godine osvojila je Baldoria iz Madrida, a slijedi je francuska pizzerija IMperfetto iz Puteauxa, javlja Pun kufer.

U prvih 10 najboljih europskih pizzerija našla se i 50 Kalo iz Londona, Sartoria Panatieri iz Barcelone, Pizza Zulu iz njemačkog Fürtha, nNea iz Amsterdama, Sapori Italiani iz Bratislave, Forno d'Oro iz Lisabona te Via Toledo iz Beča.

I jedna hrvatska pizzerija našla se u prestižnom društvu - zagrebački Franko’s Pizza & Bar ove je godine zasjeo na 20. mjesto ljestvice najboljih europskih pizzerija (bez Italije).

Ovo nije prvo pojavljivanje Franko’sa na prestižnom popisu - 2023. godine Franko's je bio 43., 2024. godine bio je 14. na popisu najboljih europskih pizzerija, a 2025. godine je proglašen 15. najboljom europskom pizzerijom izvan Italije.

Dvadeset najbolje plasiranih pizzerija s ljestvice 50 Top Pizza Europa 2026 automatski se plasiralo na svjetsku listu 100 najboljih pizzerija na svijetu, a koja će biti objavljena 15. rujna u Teatru Mercadante u Napulju.

20 najboljih europskih pizzerija u 2026. Prema 50 Top Pizza

Napoli on the Road – London, Ujedinjeno Kraljevstvo Baldoria – Madrid, Španjolska IMperfetto – Puteaux, Francuska 50 Kalò – London, Ujedinjeno Kraljevstvo Sartoria Panatieri – Barcelona, Španjolska Pizza Zulu – Fürth, Njemačka nNea – Amsterdam, Nizozemska Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Slovačka Forno d'Oro – Lisabon, Portugal Via Toledo – Beč, Austrija Fratelli Figurato – Madrid, Španjolska Surt – Kopenhagen, Danska Stile Napoletano – Chester, Ujedinjeno Kraljevstvo Oura – Santiago de Compostela, Španjolska La Piola Pizza – Bruxelles, Belgija Demaio – Bilbao, Španjolska La Balmesina – Barcelona, Španjolska Zielona Górka – Pabianice, Poljska Matto Napoletano – Skoplje, Sjeverna Makedonija Franko's Pizza & Bar – Zagreb, Hrvatska