Hrvatska pizzerija među najboljima u Europi, na popisu i dvije u susjedstvu

Portal 50 Top Pizza, vodič za najbolje pizzerije na svijetu, objavio je popis 50 najboljih u Europi za 2026. godinu.

Na 20. mjestu našla se zagrebačka pizzerija Franko’s Pizza & Bar, piše N1.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Posljednjih godina Zagreb je, zahvaljujući Franko's Pizza Baru, postao jedno od referentnih odredišta za vrhunsku pizzu za sve ljubitelje koji prolaze kroz Hrvatsku. Ambijent je moderan, s udobnim sjedalima i sofama koje ujedno služe kao dekorativni elementi prostora. Stil pizze inspiriran je suvremenim trendovima, s nešto izraženijim rubom. Jelovnik je usmjeren na pizze s nadjevima, od tradicionalnih poput Margherite i Marinare do kreativnijih poput Il Respiro del Mare s jadranskim kozicama. Osim pizza, u ponudi su i neka predjela, glavna jela te manji izbor slastica za kraj obroka. Preporučujemo da kušate calzone – izvrsno pripremljen nadjev koji nije lako pronaći izvan Napulja – u njegovoj klasičnoj varijanti s fior di latte mozzarellom i dimljenom šunkom. Ponuda pića vrlo je kvalitetna, uz dobar izbor ginova i rumova koji izvrsno nadopunjuju jelovnik. Pažljiva usluga i cijene u prosječnom rasponu čine ovu pizzeriju nezaobilaznim mjestom za posjet u Hrvatskoj.

Na njemu su se ponovno našle i dvije beogradske pizzerije – Pietra na 21. mjestu i Majstor i Margarita na 37. mjestu.

Za Pietru je to napredak u odnosu na prošlu godinu, kada je zauzela 26. mjesto.

"Ako volite napuljsku pizzu, onu klasičnu s tankim tijestom i bogatim nadjevom, Pietra u Beogradu pravo je mjesto za vas. Uspjeh koji je ovaj restoran ostvario u samo nekoliko godina doveo je do otvaranja čak tri lokala", navodi vodič.

"Ovdje se priprema tradicionalna napuljska pizza – s mekanim, savršeno hidratiziranim tijestom i kratkim pečenjem na visokoj temperaturi... Posebno se ističe Antica Tradizionale Marinara sa San Marzano rajčicama, koja na najbolji način pokazuje koliko jednostavnost može biti ukusna. Vrijedi kušati i Calzone s tradicionalnim nadjevom od pancete, provole i ricotte", preporučuju.

Pizzerija Majstor i Margarita prošle je godine bila na 34. mjestu, a, kako podsjećaju, "uvrštena je u vodič još 2020. godine te je tijekom godina uspjela održati visoku kvalitetu, na zadovoljstvo svojih gostiju".

"Tijesto je inspirirano suvremenim stilom pripreme pizze, s nešto izraženijim rubom, ali bez pretjerivanja – lagano je, dobro fermentirano i odlično izbalansirano... Obavezno kušajte pizzu Amatriciana, blago ljutu, baš kako treba, punu okusa, kao i Mother Margheritu, pripremljenu s bivoljom mozzarellom, rajčicama u nekoliko varijanti i diskretnim dodatkom češnjaka koji zaokružuje njezin okus."

Cijene u obje pizzerije opisuju kao "u rangu prosjeka za Beograd", a posebno hvale ljubazno osoblje.

Londonska pizzerija ponovno na prvom mjestu

Prvo mjesto, već treću godinu zaredom, osvojila je londonska pizzerija Napoli on the Road. Osnovao ju je chef Michele Pascarella, rodom iz Maddalonija, mjesta u blizini Napulja. Ono što je počelo kao mali kamion s pizzama danas je preraslo u lanac od tri restorana u Londonu, prenosi Nova.rs.

Drugo mjesto pripalo je pizzeriji Baldoria u Madridu, poznatoj po pizzi Búfala Fest, dok je treće mjesto zauzela pizzerija IMperfetto iz francuskog gradića Puteaux.

Top 10 pizzerija u Europi za 2026. prema vodiču Top 50 Pizza

Napoli on the Road – London, Ujedinjeno Kraljevstvo Baldoria – Madrid, Španjolska IMperfetto – Puteaux, Francuska 50 Kalò – London, Ujedinjeno Kraljevstvo Sartoria Panatieri – Barcelona, Španjolska Pizza Zulu – Fürth, Njemačka nNea – Amsterdam, Nizozemska Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Slovačka Forno d'Oro – Lisabon, Portugal Via Toledo – Beč, Austrija