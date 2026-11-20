Hrvatska U-17 reprezentacija osvojila je bod na početku nastupa na Svjetskom prvenstvu u Kataru. U susretu prvog kola skupine F mladi Vatreni odigrali su 1:1 protiv Senegala, iako su tijekom utakmice imali rezultatsku prednost, a potom i igrača više.

Rano vodstvo Hrvatske, Senegal uzvratio prije odmora

Utakmica je za hrvatsku reprezentaciju počela odlično. Već u 8. minuti Luka Bartolović zatresao je mrežu Senegala i doveo izabranike Marijana Budimira u vodstvo.

Hrvatska je tako vrlo rano stekla prednost, no Senegal je uspio odgovoriti prije odlaska na odmor.

U sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena Sega Mbodji postigao je pogodak za izjednačenje i vratio rezultat na početak.

Gotovo cijelo drugo poluvrijeme s igračem više

Važan trenutak dogodio se u 42. minuti, kada je senegalski nogometaš Abdou Karim Diallo dobio izravni crveni karton.

Hrvatska je tako dobila brojčanu prednost, ali je nije uspjela pretvoriti u pobjednički pogodak.

Unatoč igraču više, rezultat se do posljednjeg sučeva zvižduka nije mijenjao pa su obje reprezentacije natjecanje otvorile s po jednim bodom.

Slijede Tadžikistan i Kuba

Pred mladim Vatrenima još su dvije utakmice grupne faze u kojima će tražiti priliku za osvajanje bodova i nastavak natjecanja.

Hrvatska će u drugom kolu 23. studenoga u 13:30 sati igrati protiv Tadžikistana, dok je posljednji susret skupine F na rasporedu 26. studenoga u 17 sati protiv Kube.

Izabranici Marijana Budimira tako će nakon remija sa Senegalom priliku za prvu pobjedu na prvenstvu tražiti u sljedećem nastupu.

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