Hrvatska ostala bez glazbene legende: Preminuo Stjepan Jimmy Stanić

U 98. godini preminuo je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Jimmy Stanić. Gotovo do posljednjeg trenutka radio je ono što je volio cijeli život - nastupao.

Kauboj Jimmy pjesmu i debitantski album koji ga je vinuo među zvijezde snimio je sasvim slučajno, kao član Vokalnog ansambla Nikice Kalođere, a manje je poznato da je pjesmu dobio upravo zbog nadimka Jimmy, a ne obratno.

Naime, jedan ga je dan šef Nikica pozvao našalivši se - Đimi, imamo za tebe pjesmu po mjeri, Kauboj Đimi. Ostalo je, kako se kaže, povijest, a u njoj zauvijek ostaju pjesme poput već spomenutog Kauboja Đimija, Kukavice, Prolazi sve, Moje kobile Suzi, i nezaobilaznog Dimnjačara, pjesme koju je izvodio sa svojom Barbarom.

Stjepan Jimmy Stanić rođen je u Zagrebu 1929., glazbom se bavio od najranije mladosti, uz pjevačku karijeru svirao je gitaru i kontrabas.

Rušio je barijere opstajući na dinamičnoj glazbenoj sceni više od sedam desetljeća, oduševljavajući generacije svojim glasom, karizmom i nenadmašnim humorom, piše HRT.