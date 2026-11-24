U nedjelju, 22. studenoga, održano je 43. izdanje tradicionalnog Polumaratona Nin – Zadar, koje se ove godine bodovalo i kao pojedinačno te ekipno Prvenstvo Hrvatske. Na startu utrke u Ninu u 11 sati okupilo se 360 trkača, a pobjede u pojedinačnoj konkurenciji na dionici od 21,1 kilometar do zadarskog Narodnog trga odnijeli su Ivan Dračar (HAAK Mladost, Zagreb) i hrvatska olimpijka u maratonu Matea Parlov Koštro (AK Agram, Zagreb).

U muškoj konkurenciji slavio je Ivan Dračar s rezultatom 1:08:34, ispred klupskog kolege Tomislava Novosela (1:09:13) te trećeplasiranog Doriana Miškulina iz AK Svetice (1:09:26). Zagrebački HAAK Mladost uvjerljivo je osvojio i ekipni naslov prvaka Hrvatske s ukupnim vremenom 3:28:35 ispred AK Fit iz Zaprešića i AK Svetice.

Kod žena je dominantno slavila Matea Parlov Koštro s vremenom 1:13:02. Drugo i treće mjesto zauzele su atletičarke zaprešićkog AK Fit – Tea Faber (1:19:23) i Ana Martinović (1:19:33), što je njihovom klubu donijelo i uvjerljivu ekipnu titulu prvakinja Hrvatske (4:05:52) ispred zagrebačkih klubova AK Sljeme i AK Agram.

Nagrade najboljima uručio je predsjednik Hrvatskog atletskog saveza Ivan Veštić.

Utrku su, kao dio programa obilježavanja Dana grada Zadra, uspješno organizirali Atletski klub Alojzije Stepinac Zadar i Atletski savez Zadarske županije pod pokroviteljstvom Grada Zadra. Ninsko-zadarski polumaraton jedna je od najdugovječnijih sportskih manifestacija u Zadarskoj županiji te već više od četiri desetljeća povezuje Nin i Zadar, dajući važan doprinos razvoju atletike i dugoprugaškog trčanja, kao i promociji sportskih i turističkih vrijednosti cijeloga kraja.

Rezultati – 43. Polumaraton Nin – Zadar (21,1 km):

Muškarci:

Ivan Dračar (HAAK Mladost, Zagreb) – 1:08:342. Tomislav Novosel (HAAK Mladost, Zagreb) – 1:09:13 3. Dorian Miškulin (AK Svetice, Zagreb) – 1:09:26

Žene:

Matea Parlov Koštro (AK Agram, Zagreb) – 1:13:022. Tea Faber (AK Fit, Zaprešić) – 1:19:23 3. Ana Martinović (AK Fit, Zaprešić) – 1:19:33

Ekipno PH (muškarci):

HAAK Mladost, Zagreb – 3:28:352. AK Fit, Zaprešić – 3:36:39 (+8:04) 3. AK Svetice, Zagreb – 3:38:02 (+9:27)

Ekipno PH (žene):

1. AK Fit, Zaprešić – 4:05:52

2. AK Sljeme, Zagreb – 4:12:11 (+6:19)

3. AK Agram, Zagreb – 4:15:11 (+9:19)

Rezultati po dobnim kategorijama dostupni su web stranici Running.hr.