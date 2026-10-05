Hrvatska odradila posljednji trening na Poljudu, Bilić se prije početka zadržao s Modrićem

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Poljudu posljednji trening uoči utakmice protiv Španjolske, koja je na rasporedu u utorak s početkom u 20:45 sati.

Uoči izlaska reprezentativaca na teren pozornost je privukao razgovor izbornika Slavena Bilića i kapetana Luke Modrića. Bilić se prije početka treninga zadržao u razgovoru s kapetanom reprezentacije.

Istodobno je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić na poljudskom tartanu razgovarao s Aljošom Asanovićem.

Hrvatska tako na Poljudu obavlja posljednje pripreme prije susreta sa Španjolskom, nakon čega reprezentativce u utorak navečer čeka utakmica četvrtog kola Lige nacija.