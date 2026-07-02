Hrvatska noćas protiv Portugala, bivši hajdukovac: "Boje se Vatrenih, ovo bi mogli odlučiti penali"

Hrvatska noćas igra protiv Portugala utakmicu šesnaestine finala Svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon dobre igre "Vatrenih" i pobjede u susretu s Ganom, raste optimizam hrvatskih navijača, kako u Domovini tako i u dijaspori. Naravno da će, uz brojne hrvatske navijače koji imaju tu sreću noćas biti na stadionu BMO Field u Torontu, i u Hrvatskoj sve večeras biti u domoljubnoj i nogometnoj atmosferi.

Danima se traže i mjesta po terasama kafića u hrvatskim gradovima, prepune će biti fan zone, gradske uprave dozvolile su duže radno vrijeme, sve će biti u kockicama i bojama: crvenoj, bijeloj i plavoj...

A što je u Portugalu?

Kako svugdje ima hajdukovaca, nazvali smo Eduarda Abazija, trofejnog hajdukovca iz sezona 1990./91. i 1992., kada je osvojeno prvo prvenstvo Hrvatske. Došao je kad "bijelima" nije baš išlo, kao respektabilan centarfor Dinama iz Tirane. Tada albanski reprezentativac, fakultetski obrazovan...

"Došao sam u Hajduk u jednom teškom trenutku, počinjao je rat, Split je bio u poluokruženju te jeseni 1991., naravno, ostao sam i dijelio sudbinu hrvatskog naroda, koji je pobijedio i stvorio svoju državu. Hrvatska je za mene predivna i naravno da je moje srce uz Hrvatsku i noćas."

"Jako respektiraju Hrvatsku, čak je se malo i boje"

Godinama živite u Portugalu, kakva su tamo očekivanja? "Vidite, oni jako respektiraju Hrvatsku, čak bih rekao da je se malo i boje. Vidite, riječ je o dvije tehnički jako potkovane reprezentacije i stvarno bi mogle odlučivati nijanse. Jedna greška može odlučiti tko će ići dalje.

Nedavno su ih Hrvati u prijateljskoj utakmici pobijedili ovdje s 2:1. Kopka ih taj poraz. Hrvatska ima odličnu reprezentaciju s izvrsnim izbornikom Dalićem, tu je veliki Luka Modrić, koji je odlično i odgovorno, baš kapetanski, odigrao sada protiv Gane.

Kažem vam, riječ je o dvije odlične reprezentacije, bit će tijesno i možda pobjednika na kraju odluče i jedanaesterci."

"Hajduk je u mom srcu"

Pratite li Hajduk?

"Ma Hajduk je u mom srcu, i svi ljudi i prijatelji s kojima sam se tu družio. Sve mi ih puno pozdravite i da nam Hajduk bude prvak, pa da dođem i ja na proslavu u Split."

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