Hrvatska noćas protiv Paname, policija upozorila navijače: Za baklje prijeti uhićenje i mogući izgon iz Kanade

Hrvatska noćas od 1 sat po ponoći po hrvatskom vremenu u Torontu protiv Paname igra u drugom kolu skupine na Svjetskom prvenstvu. U prvoj utakmici Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4:2. Panama je u prvom kolu poražena od Gane 1:0.Kanadska policija je prije utakmice protiv Paname izdala posebne preporuke hrvatskim navijačima o ponašanju na javnim mjestima tijekom boravka u Torontu uoči i poslije utakmice, objavio je Hrvatski nogometni savez.
Konzumacija alkohola
- Zabranjena je konzumacija alkohola na javnim mjestima - alkoholno piće u originalnoj boci ne smije biti vidljivo prilikom konzumacije,
- Alkohol je moguće konzumirati na javnom mjestu samo ako se alkoholno piće nalazi u neetiketiranoj i neprozirnoj boci (npr. plastičnoj ili neprozirnoj aluminijskoj bočici bez etikete),
- Alkohol je moguće konzumirati u ugostiteljskim objektima i na terasama istih, kao i u fan zonama i u krugu stadiona te unutar samog stadiona, kao i na tribinama ako je alkoholno piće kupljeno na prostoru fan zone i stadiona,
- Alkohol je jedino dozvoljeno konzumirati na otvorenom u parku Trinity Bellwoods, gdje je predviđeno okupljanje navijača prije odlaska na stadion.
Konzumacija cigareta, e-cigareta i marihuane
- Na javnom prostoru u gradu dozvoljena je konzumacija droge marihuane, dok na stadionu nije dozvoljena,
- Konzumacija cigareta i e-cigareta nije dozvoljena na prostoru tribina na stadionu. Na stadionu će biti posebne prostorije gdje će biti dozvoljeno pušenje cigareta i e-cigareta.
Korištenje pirotehnike
- Korištenje pirotehnike nije dozvoljeno (baklje, rakete, petarde i dr.). Ako policija postupa prema osobi koja koristi pirotehnička sredstva, može kazneno odgovarati,
- Za korištenje pirotehnike na stadionu počinitelj će biti uhićen, priveden, naplatit će mu se novčana kazna uz mogući izgon iz zemlje, piše Index.