Hrvatska nema boljeg susjeda od Slovenije. Ako imalo dvojite, pogledajte ovaj video

Jedno jednostavno pitanje, nekoliko prolaznika i video koji je vrlo brzo postao razlog za osmijeh u Hrvatskoj. Na TikToku se dijeli snimka u kojoj autorica zaustavlja ljude u Sloveniji i pita ih: koja im je najdraža zemlja, osim njihove?

Odgovor koji se ponavljao posebno će se svidjeti Hrvatima – Hrvatska.

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Kako se vidi u videu koji je objavljen na TikTok profilu @lipa.kaja, isto su odgovarali mlađi i stariji prolaznici, od djece do odraslih. Neki su odgovor izgovorili bez puno razmišljanja, neki uz osmijeh, ali poruka je bila jasna: Hrvatska kod slovenskih susjeda očito ima posebno mjesto.

Mala anketa koja je izazvala velike simpatije

Video je brzo privukao pažnju jer se ne radi o velikoj političkoj poruci, nego o spontanom, svakodnevnom prizoru s ulice. Upravo zato djeluje simpatično i iskreno. Ljudi nisu imali potrebu dugo objašnjavati svoj izbor – mnogima je Hrvatska, čini se, prirodan odgovor.

U komentarima se također osjeti dobra atmosfera. Dio korisnika šali se na račun tradicionalno bliskog, ali ponekad i “zafrkantskog” odnosa Hrvata i Slovenaca, dok drugi pišu kako ih je snimka razveselila i kako im je lijepo vidjeti ovakve reakcije susjeda.

Slovenci su odavno domaći gosti na Jadranu

Odgovori iz videa nisu veliko iznenađenje svima koji ljeti žive uz more. Slovenci su desetljećima među najvjernijim gostima na hrvatskoj obali, a mnogi od njih Jadran ne doživljavaju samo kao destinaciju za godišnji odmor, nego kao mjesto kojem se vraćaju iz godine u godinu.

Od Istre do Dalmacije, slovenske registracije ljeti su dio svakodnevice, a brojni Slovenci u Hrvatskoj imaju prijatelje, obiteljske uspomene, omiljene plaže, konobe i mjesta na koja se vraćaju gotovo ritualno.

Zato ova TikTok anketa ima i širi kontekst: iza jednog kratkog odgovora stoje godine bliskosti, putovanja, zajedničkog prostora, sličnog mentaliteta i one posebne veze koja se najbolje vidi upravo ljeti.

Dobro nam došli, dragi susjedi

Naravno, ovakve ulične ankete nisu znanstveno istraživanje i ne treba ih tako ni doživljavati. Ali ponekad su baš takvi kratki, neformalni videozapisi dovoljni da uhvate raspoloženje koje se ne može uvijek izmjeriti brojkama.

A ako je suditi po ovom videu, Hrvatska kod Slovenaca i dalje stoji jako dobro.

Nama ne preostaje drugo nego reći: dragi Slovenci, dobro nam došli – i ovoga ljeta, i svakog idućeg.