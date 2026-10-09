Hrvatska ne odustaje od školskog broda Jadran: U Zagrebu održani pregovori s Crnom Gorom

U Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u Zagrebu u petak, 9. listopada, održan je sastanak hrvatskog i crnogorskog povjerenstva posvećen pitanju povrata školskog broda Jadran, kao i ostalim neriješenim pitanjima sukcesije vojne imovine.

Hrvatsko povjerenstvo predvodio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, dok je na čelu crnogorskog povjerenstva bio ministar obrane Dragan Krapović.

Kako je priopćeno iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Hrvatska ne mijenja svoje stajalište kada je riječ o vlasništvu nad školskim brodom Jadran te očekuje rješavanje tog dugogodišnjeg otvorenog pitanja.

Osim sudbine broda Jadran, na sastanku se razgovaralo i o ostalim pitanjima sukcesije vojne imovine. Daljnje konzultacije i razmatranje predstavljene dokumentacije trebali bi pridonijeti pronalaženju konačnog rješenja, uz poštovanje načela dobrosusjedskih odnosa.

Unatoč otvorenim pitanjima između dviju država, Hrvatska nastavlja pružati snažnu potporu europskom putu Crne Gore.

Iz Ministarstva pritom naglašavaju kako se očekuje da se neriješena pitanja rješavaju konstruktivnim dijalogom, u skladu s preuzetim obvezama i europskim vrijednostima.

Današnji sastanak tako je nastavak razgovora dviju država o pitanju školskog broda Jadran, pri čemu, prema objavljenom priopćenju, konačno rješenje još nije postignuto.