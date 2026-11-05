Hrvatska na udaru velike međunarodne policijske akcije: Istražuje se prijevara teška 100 milijuna eura, uhićeno 13 osoba, a kod nas zaplijenjeno čak sedam nekretnina

U velikoj međunarodnoj policijskoj akciji usmjerenoj protiv kriminalne mreže koja je godinama zarađivala na poreznim prijevarama pri trgovini luksuznim automobilima uhićeno je 13 osoba, a pod istragom ih je više od 50. Akcija je provedena u pet europskih država, uključujući Hrvatsku, gdje je zaplijenjeno sedam nekretnina. Procjenjuje se da je poreznim prijevarama prouzročena šteta od čak 100 milijuna eura.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Frankfurtu i Grazu koordinirao je opsežnu međunarodnu operaciju kodnog naziva "Javelin", usmjerenu na razbijanje organizirane kriminalne mreže osumnjičene za višegodišnje prijevare s porezom na dodanu vrijednost (PDV) pri uvozu i prodaji luksuznih automobila.

U sklopu istrage jučer su provedene pretrage na brojnim lokacijama u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj. U akciji je sudjelovalo više od 900 pripadnika nadležnih službi, uključujući policijske i porezne službenike.

U Njemačkoj i Austriji uhićeno je ukupno 13 osoba, dok je istragom obuhvaćeno više od 50 osumnjičenika.

U Hrvatskoj zaplijenjeno sedam nekretnina

Tijekom operacije provedeni su i nalozi za zapljenu imovine ukupne vrijednosti 26 milijuna eura.

U Berlinu su zaplijenjene dvije nekretnine, među kojima je i objekt u kojem se nalazi hostel, dok je u Hrvatskoj zaplijenjeno čak sedam nekretnina.

Istražitelji su zamrznuli bankovne račune te zaplijenili desetke automobila, uključujući luksuzna vozila, veće količine gotovine, kriptoimovinu, luksuzne satove, kao i pištolj sa streljivom.

U hrvatskom dijelu operacije sudjelovao je Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), uz potporu policijskih službenika iz Zagreba i Zadra.

Kriminalna mreža djelovala najmanje od 2016. godine

Prema dosad prikupljenim dokazima, istražitelji sumnjaju da je pet osoba, koje se smatraju organizatorima kriminalne mreže, uz pomoć dvojice poreznih savjetnika osmislilo i provodilo složenu shemu poreznih prijevara koja je funkcionirala najmanje od 2016. godine.

Riječ je o takozvanoj kružnoj prijevari s PDV-om, koja se temeljila na zlouporabi europskih poreznih pravila prema kojima su prekogranične transakcije između država članica Europske unije, pod propisanim uvjetima, oslobođene obračuna PDV-a.

Kriminalna mreža, prema sumnjama istražitelja, koristila je niz povezanih tvrtki u različitim europskim državama kako bi prikrila stvarni tijek trgovine luksuznim automobilima i ostvarila nezakonitu zaradu.

Kako je funkcionirala prijevara s luksuznim automobilima?

Prema rezultatima istrage, tvrtke registrirane u nekoliko država članica Europske unije, među kojima su Austrija i Češka, prijavljivale su prekograničnu prodaju luksuznih automobila tvrtkama sa sjedištem u Berlinu.

Te njemačke tvrtke imale su ulogu takozvanih "nestajućih trgovaca".

Zahvaljujući pravilima o prekograničnoj trgovini unutar EU-a, automobile su mogle nabavljati po neto cijeni, odnosno bez plaćanja PDV-a. Međutim, kada bi vozila dalje prodavale na njemačkom tržištu, bile su dužne kupcima obračunati PDV i uplatiti ga njemačkim poreznim tijelima.

Upravo na tom dijelu poslovanja, sumnjaju istražitelji, odvijala se prijevara.

Osumnjičene tvrtke naplaćivale su PDV kupcima, ali ga nisu uplaćivale državi. Umjesto toga, nakon određenog vremena prestajale bi poslovati ili jednostavno nestajale, ostavljajući iza sebe nepodmirene porezne obveze.

Automobili su zatim prolazili kroz dodatni lanac preprodaje preko posredničkih poduzeća, poznatih kao "tampon-tvrtke". Njihova je uloga bila prikriti stvarnu prirodu transakcija i stvoriti privid zakonitog poslovanja.

Na kraju tog lanca vozila su ponovno prodavana u drugu državu članicu Europske unije.

Pritom je krajnji kupac u Njemačkoj mogao zatražiti povrat prethodno plaćenog PDV-a, iako porez koji je naplatio početni, odnosno "nestajući trgovac", nikada nije završio u državnom proračunu.

Na taj način, prema sumnjama EPPO-a, kriminalna mreža istodobno je izbjegavala plaćanje poreza i ostvarivala nezakonite povrate PDV-a.

Nezakonita zarada od 100 milijuna eura

Istražitelji procjenjuju da je ovom složenom poreznom prijevarom ostvarena nezakonita dobit od približno 100 milijuna eura.

Sumnja se i da je novac stečen kriminalnim aktivnostima naknadno pran kroz različite financijske transakcije kako bi se prikrilo njegovo nezakonito podrijetlo.

Operacija "Javelin" provedena je pod nadzorom Ureda europskog javnog tužitelja, uz suradnju nadležnih tijela za provedbu zakona iz Austrije, Hrvatske, Češke, Njemačke i Poljske.

Istraga je obuhvatila više od 50 osumnjičenih osoba, a opsežne zapljene imovine i uhićenja u nekoliko država predstavljaju važan korak u razotkrivanju međunarodne mreže koja je godinama iskorištavala europski sustav PDV-a.

Sve osobe obuhvaćene istragom smatraju se nevinima dok im se krivnja ne dokaže pred nadležnim sudom.