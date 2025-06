Hrvatska međunarodnoj sceni: veliki uspjeh Sveučilišta u Splitu

Dana 29. svibnja 2025. dobili smo važnu i zanimljivu vijest da je Sveučilište u Splitu osvojilo prvo mjesto (zlatnu medalju) za projekt "Giving voice" ("Dati glas") na natječaju međunarodne organizacije izdavača i drugih sudionika u znanstvenoj publicistici pod imenom Udruga za znanstveno (učeno) publiciranje (Society for Scholarly Publishing, SSP). To je najveća i najutjecajnija organizacija takve vrste u svijetu (https://www.sspnet.org/.

Izgled nagrade:

Nagrada Sveučilišta u Splitu

Nagrade su dane u nizu kategorija, prve i druge, odnosno kao zlatna i srebrena medalja. Tako je, između ostalih, zlatnu dobili Američka akademija pedijatara za knjigu "The Trauma-Informed Pediatric Practice", moćni izdavač Wolters Kluwer Health za časopis "American Journal of Nursing" i Američka asocijacija za promicanje znanosti (AAAS) za Instagram časopisa Science, te, kao što je rečeno, Sveučilište u Splitu za inicijativu "Giving Voice" (https://www.sspnet.org/community/news/announcing-winners-for-the-2025-epic-awards/).

Projekt Giving Voice

Projekt Giving Voice je projekt dvaju organizacija Sveučilišta u Splitu, znanstvenog časopisa ST-OPEN i doktorskog studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu TRIBE.

Časopis ST-OPEN

To je znanstveni časopis Sveučilišta u Splitu koji je usredotočen na pretvaranja dobrih studentskih radova u znanstvene članka na engleskom jeziku (https://st-open.unist.hr/index.php/st-open). Cilj mu je što ranije privući najbolje studente i kroz konkretan proces stvaranja znanstvenih članaka temeljenih na njihovim diplomskim istraživanjima, upoznati ih s izazovima i važnošću pisanja i objavljivanja znanstvenih radova. Taj je proces vrlo složen, ali donosi ugled u budućoj karijeri i kad ona nije u znanosti, dok istodobno pruža priliku za stjecanje rijetkih znanja i vještina te zadovoljstvo koje u toj dobi iskusi tek malobrojne mlade osobe. Časopis su osnovali i vode ga volonterski profesori Ana i Matko Marušić.

Doktorski studij TRIBE

TRIBE je skraćenica od Translational Research in Biomedicine ("Translacijska istraživanja u biomedicini", https://mefst.unist.hr/studiji/doktorska-skola/tribe-607/607). Taj studij vode profesori Damir Sapunar (Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu) i Livia Puljak (Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu). Studij je poseban po tome što voditelji intenzivno prate rad polaznika, savjetuju ih i pomažu im. Tako je studij postigao stopu doktoriranja od 70%, što je iznimno visoko i u odnosu na najrazvijenije države svijeta (gdje 50-60%), a pogotovo u odnosu na druge doktorske studije u Hrvatskoj (oko 10%).

Ideja projekta

Profesor Sapunar se sjetio da za Ukrajinu napravi isto što smo profesorica Marušić i ja napravili s našim časopisom Croatian Medical Journal (CMJ) u Domovinskom ratu: nagovarali smo liječnike s bojišta i uopće zdravstvene djelatnike uključene u obranu Domovine da napišu svoja iskustva kao znanstvene članke na engleskom jeziku, s tim da smo im pomagali u svim fazama rada, sve dok ne bi objavili znanstveni članak. Tako je Hrvatska dobila oko 360 znanstvenih članaka (https://st-open.unist.hr/index.php/st-open/article/view/161), ugled i istinu na međunarodnoj sceni. To je jako povećalo ugled časopisa, a mnogi od kolega koji su članke objavili napredovali su u svojim karijerama (za koje se najviše gledaju znanstveni članci).

Dok smo mi na to već pomalo i zaboravili, profesor Sapunar se sjetio da on napravi isto s ratom u Ukrajini, a da mu oslonac bude ST-OPEN, u kojemu je bio i član uredništva zadužen za etička pitanja.

Rezultati projekta i nagrada

Sve je nadalje napravio u suradnji s profesoricom Puljak, tako da se dopisivao s kolegama liječnicima u Ukrajini, s profesoricom Puljak posjetio Ukrajinu, gdje su održali predavanja o pisanju znanstvenih radova i njihovoj važnosti i organizirali seminar za ukrajinske kolege u Splitu. Svoj su projekt nazvali "Giving Voice" (detaljan opis je na poveznici https://st-open.unist.hr/index.php/st-open/article/view/110.), što znači da on ukrajinskim liječnicima i svima drugima pogođenim ratom, pruža prigodu da ih se čuje na svjetskoj razini.

Tako je s hrvatskom pomoći objavljen zavidan niz ukrajinskih znanstvenih članaka (članci objavljeni u ST-OPEN-u su na poveznici https://st-open.unist.hr/index.php/st-open/catalog/category/war-ukraine) a cjelokupni popis se nalazi na stranicama projekta (https://mefst.unist.hr/studies/graduate-school/tribe/giving-voice/giving-voice-publications/12461).

Naposljetku se profesor Sapunar dosjetio da projekt prijavi na natječaj "Udruge za znanstveno (učeno) publiciranje (SSP) "za najbolje projekte koji se odnose na društvenu odgovornost znanosti. I na tom je natječaju njihov projekt dobio prvu nagradu u svojoj kategoriji.

Na kraju vrijedi napomenuti da je prva nagrada (zlatna medalja) dana Sveučilištu u Splitu u kategoriji Excellence in Diversity, Equity, Inclusivity, Or Accessibility Initiatives, što znači "Izvrsnost u raznolikosti, jednakosti uključivosti ili pristupnosti". One koji svijet poznaju mogli bi se sjetiti da je to područje sklisko, jer se pod tim nazivom, osim lijepih i važnih djela humanizma, nesebičnosti, pomaganja siromašnima i slabima i društvene odgovornosti u najširem smislu te riječi guraju i područja woke kulture. Međutim, u ovom slučaju to treba shvatiti kao još veći uspjeh, jer se očito splitski projekt "Giving voice" uspio probiti kroz taj gustiš i pobijediti s časnom i plemenitom inicijativom, radom i temom. Ovo sam napisao s dva cilja: da hrvatska javnost dozna za veliki hrvatski uspjeh na međunarodnoj sceni i da sazna da u svijetu nema diskriminacije Hrvata – kad rade dobre i plemenite stvari.