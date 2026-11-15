Hrvatska među deset najboljih na svijetu! Sedam medalja u Senegalu, Splićanka osvojila zlato, a još troje Dalmatinaca predstavljalo našu zemlju

Hrvatska je ostvarila najuspješniji nastup u povijesti Olimpijskih igara mladih! Na natjecanju održanom u senegalskom Dakaru od 31. listopada do 13. studenoga 2026. godine hrvatski sportaši osvojili su čak sedam medalja, tri zlatne i četiri srebrne, čime su zauzeli izvanredno 10. mjesto na ljestvici najuspješnijih reprezentacija.

Posebnu težinu ovom rezultatu daje podatak da je Hrvatska u društvu deset najboljih bila država s uvjerljivo najmanjim brojem stanovnika. Među 19 hrvatskih predstavnika bilo je i četvero mladih sportaša povezanih s Dalmacijom, od kojih su dvoje iz Splita.

Splitska zlatna djevojka: Petra Uglešić nastavila nevjerojatan niz Marjana

Jedna od junakinja hrvatskog nastupa bila je 16-godišnja Splićanka Petra Uglešić, članica Taekwondo kluba Marjan, koja je osvojila zlatnu medalju u kategoriji do 44 kilograma.

Petra je u Dakaru demonstrirala iznimnu nadmoć, a u finalnom dvoboju protiv Ruskinje Eline Tkhamokove slavila je ukupnim rezultatom 40:9, odnosno 21:6 i 19:3 po rundama. Njezine pobjede bile su potvrda velikog talenta, ali i dugogodišnjeg kvalitetnog rada splitskog kluba.

Ovim uspjehom Petra je osvojila svoju osmu veliku međunarodnu medalju, dok je TKD Marjan stigao do 160. velike medalje i 11. olimpijskog odličja u klupskoj povijesti, računajući različita olimpijska natjecanja.

Splićanin nosio hrvatsku zastavu na zatvaranju Igara!

Još jedno splitsko ime obilježilo je završnicu natjecanja. Noa Anić, mladi jedriličar splitskog JK-a Labud, dobio je čast nositi hrvatsku zastavu na svečanosti zatvaranja Olimpijskih igara mladih. Tu je ulogu podijelio s kapetanicom hrvatske rukometne reprezentacije na pijesku Nolom Lucarić.

Anić je u Senegalu nastupao u jedrenju na dasci, u klasi Techno 293, uz podršku trenera Luke Mratovića, trostrukog hrvatskog olimpijca.

Mladi Splićanin dolazi iz poznate jedriličarske obitelji. Njegov stariji brat Ian Anić također je uspješan jedriličar, a Noa je već ranije osvajao značajna odličja na domaćim i međunarodnim natjecanjima.

Iako nije stigao do medalje, sam nastup na Olimpijskim igrama mladih, a posebno čast nošenja državne zastave, predstavlja veliko priznanje za mladog sportaša i splitsko jedrenje.

Sinjanka ključnom obranom pomogla Hrvatskoj do petog mjesta, nastupila i Zadranka

Dalmacija je imala predstavnicu i u hrvatskoj ženskoj juniorskoj rukometnoj reprezentaciji na pijesku. Iva Sunčica Mastelić, vratarka RK-a Cetina iz Sinja, bila je važna članica sastava koji je olimpijski turnir završio na petom mjestu.

Posebno se istaknula u odlučujućem susretu protiv Meksika. Nakon što je utakmica otišla u raspucavanje, Mastelić je obranila drugi pokušaj meksičkih rukometašica i time Hrvatskoj donijela ključnu prednost. Naše reprezentativke na kraju su slavile rezultatom 2:1 u setovima.

Svojeg predstavnika imao je i Zadar. Emanuela Rados, članica Hrvačkog kluba Zadar, nastupila je u hrvanju na pijesku, u kategoriji do 65 kilograma. Njezin nastup bio je povijestan jer je postala prva hrvatska predstavnica u hrvanju na Olimpijskim igrama mladih.

Čudesna Riječanka osvojila čak četiri medalje

Najuspješnija hrvatska sportašica Igara bila je plivačica Ana Bobanović, članica riječkog Primorja, koja je sama osvojila čak četiri odličja.

Bobanović je osvojila zlata na 50 i 100 metara slobodno te srebra na 50 metara leptir i 200 metara slobodno. Time je ostvarila jedan od najvećih pojedinačnih uspjeha hrvatskog sporta na Olimpijskim igrama mladih.

Zlatnu medalju osvojila je i Splićanka Petra Uglešić, dok su srebrna odličja hrvatskoj reprezentaciji donijeli judaš Jona Žvorc u kategoriji do 55 kilograma i atletičarka Zara Veltruski u bacanju kugle.

Blizu medalje bio je i plivač Jakov Wozdecky, koji je završio na četvrtom mjestu.

Hrvatska ispred brojnih sportskih velesila

Olimpijske igre mladih u Senegalu bile su povijesne i zbog činjenice da je riječ o prvom višesportskom olimpijskom događaju održanom na afričkom kontinentu. Sudjelovalo je oko 2700 mladih sportaša iz 207 reprezentacija, a natjecanja su se održavala u Dakaru, Diamniadiju i Salyju.

Hrvatsku je predstavljalo 19 sportašica i sportaša u osam sportova, a s ukupno sedam medalja nadmašen je dosadašnji najbolji rezultat s Olimpijskih igara mladih u Buenos Airesu 2018. godine, kada su osvojene tri medalje u službenom poretku država.

Na vrhu ljestvice u Senegalu završile su Kina, Japan i Rusija, dok je Hrvatska zauzela deseto mjesto, ispred brojnih znatno većih zemalja.

Za hrvatski sport riječ je o iznimnom rezultatu i velikom poticaju novim generacijama. A za Split i Dalmaciju ove će Igre ostati upamćene po zlatu Petre Uglešić, hrvatskoj zastavi u rukama Noe Anića te nastupima mladih sportašica iz Sinja i Zadra.