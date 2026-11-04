HRVATSKA - LITVA 23-11: Poluvrijeme na Gripama, Hrvatska neumoljiva s pogocima

Rukometaši Hrvatske i Litve s početkom od 17 sati igraju 1. kolo kvalifikacija za Europsko rukometno prvenstvo, a Kauboji na poluvremenu vode 23:11.

Kod Hrvatske najistaknutiji je igrač u prvom dijelu bio Martinović s 8 pogodaka, Načinović s 4 pogotka, Ljevar, Jelinić, Šoštarić i Srna s 2 pogotka te Tokić, Cindrić i Maraš s jednim pogotkom. U zapisniku su još Glavaš, Šipić, Šušnja, Mamić i Lučin. Vratar Kuzmanović upisao je 10 obrana, a vratar Mandić jednu.