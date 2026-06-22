Hrvatska kompletna u Opatiji: Hezonja i Zubac stigli na pripreme, fokus na Cipar i Izrael

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija nastavila je pripreme u Opatiji, a izbornik Tomislav Mijatović od sada na raspolaganju ima kompletan kadar. Nakon okupljanja 15. lipnja i prvog dijela priprema, reprezentaciji su se pridružili i NBA centar Ivica Zubac te zvijezda Real Madrida Mario Hezonja, čime su završene sve kadrovske slagalice uoči nadolazećih izazova.

Pred hrvatskim košarkašima najprije je prijateljski ogled protiv Italije u Goriziji 24. lipnja, a potom slijede dvije iznimno važne kvalifikacijske utakmice za plasman na Svjetsko prvenstvo protiv Cipra i Izraela.

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Mijatović: Cilj je Svjetsko prvenstvo

Izbornik Tomislav Mijatović istaknuo je zadovoljstvo atmosferom i uvjetima u Opatiji, naglasivši kako je pred reprezentacijom važan kvalifikacijski ciklus.

– Hrvatsku je uvijek lijepo vidjeti. Svi smo svjesni odgovornosti koju nosi reprezentativni dres. Atmosfera je odlična, uvjeti za rad vrhunski, a naš je cilj jasan – nastaviti skupljati bodove i napraviti novi korak prema plasmanu na Svjetsko prvenstvo – poručio je Mijatović.

Osvrnuo se i na dosadašnji tijek kvalifikacija, istaknuvši kako prostora za napredak uvijek ima.

– Sportaš nikad ne može biti zadovoljan porazom, ali kada pogledamo dosadašnji učinak, napravili smo korektan posao. Želimo ispraviti pogreške iz utakmica protiv Njemačke, unaprijediti ono što je bilo dobro i pružiti našim navijačima još više razloga za ponos – dodao je.

Italija kao važan test

Prijateljski susret protiv Italije Mijatović vidi kao idealnu provjeru pred službene utakmice.

– Takve utakmice odlična su prilika za dodatni rad i testiranje određenih rješenja. Italija je kvalitetan protivnik i upravo zato smo je odabrali. Želimo vidjeti gdje smo u ovom trenutku i na čemu još trebamo raditi – rekao je hrvatski izbornik.

Posebno se osvrnuo i na Darija Šarića, koji se ovog ljeta vraća u europsku košarku potpisom za Anadolu Efes.

– Dario je jedan od najboljih europskih igrača na pozicijama četiri i pet. Njegov dolazak u Efes odličan je potez i za njega i za klub, a samim time i za reprezentaciju. Očekujemo da bude jedan od naših ključnih igrača – kazao je Mijatović.

Šarić: Vrijeme je za povratak na veliko natjecanje

Kapetan reprezentacije Dario Šarić ne skriva ambicije.

– Volio bih otići na veliko prvenstvo. Nismo dugo bili tamo i vjerujem da možemo napraviti taj iskorak. Nadam se da ćemo ovog ljeta dati maksimum i izboriti plasman – rekao je Šarić.

Prijateljski dvoboj protiv Italije smatra važnim za hvatanje natjecateljskog ritma.

– Nismo dugo bili zajedno u punom sastavu. Očekujem dobru utakmicu i vjerujem da možemo pobijediti. Nakon toga želimo slaviti na Cipru, a protiv Izraela tražiti novu pobjedu – poručio je.

Prisjetio se i utakmica protiv Njemačke.

– U Zagrebu smo odigrali vrlo dobro, a u Njemačkoj smo imali i deset poena prednosti. Nažalost, nismo utakmicu priveli kraju kako smo željeli, ali i dalje smo u dobroj poziciji. Cilj je osvojiti maksimalan broj bodova u ovom prozoru – istaknuo je kapetan.

Zubac: Uzbuđen sam zbog rada s Mijatovićem

Ivica Zubac smatra da je reprezentacija dosad pokazala kvalitetu u kvalifikacijama.

– U sve četiri utakmice izgledali smo dobro, čak i u onima koje smo izgubili. Nikada prije nisam radio s trenerom Mijatovićem pa me veseli to novo iskustvo – rekao je centar Los Angeles Clippersa.

Dodao je kako će utakmica s Italijom biti korisna za sve igrače.

– Neki od nas nisu dugo bili u natjecateljskom ritmu. Želimo pobijediti svaku utakmicu, ali ova će nam prije svega pokazati gdje smo i što još trebamo popraviti – kazao je Zubac.

Hezonja: Kemija u reprezentaciji nikad nije bila bolja

Mario Hezonja naglasio je važnost zajedništva koje se gradilo posljednjih godina.

– Svi su na okupu i spremni su kroz treninge i prijateljske utakmice vratiti se u ritam te nastaviti pobjeđivati. Imamo fenomenalnu bazu igrača i nešto što nam je iznimno važno – odličnu kemiju u momčadi. Mislim da ona nikada nije bila bolja – rekao je Hezonja.

Govoreći o porazu od Njemačke, istaknuo je kako je odlučila jedna lopta.

– Takav je sport. Jedan koš više ili manje ne mijenja širu sliku. Pred nama su dvije važne utakmice i vjerujem da ćemo osvojiti nove bodove te nastaviti graditi ono što smo započeli – zaključio je Hezonja.

Hrvatska će tako kroz ogled s Italijom završiti posljednje pripreme prije kvalifikacijskih dvoboja protiv Cipra i Izraela, koji bi mogli biti ključni koraci prema dugo željenom povratku na veliko natjecanje.