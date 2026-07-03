Hrvatska je u finalu Svjetskog prvenstva! Mladi vaterpolisti nakon drame srušili Španjolsku

Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija plasirala se u finale Svjetskog prvenstva do 18 godina u portugalskom Rio Maioru nakon što je u polufinalu, poslije raspucavanja peteraca, svladala Španjolsku rezultatom 18:17. U regularnom dijelu susret je završio 14:14.

Izabranici Hrvoja Koljanina odigrali su jednu od najboljih utakmica na prvenstvu i zaustavili Španjolce, koji su do polufinala imali maksimalan učinak.

Od samog početka gledala se potpuno izjednačena utakmica. Nakon tri minute bilo je 2:2, a tijekom prve dvije četvrtine nijedna momčad nije uspjela stvoriti osjetniju prednost. Hrvatska je u trećoj četvrtini prvi put povela s dva pogotka razlike (11:9), no Španjolska se brzo vratila i početkom posljednje dionice izjednačila na 11:11.

U završnici se igralo gol za gol. Minutu i deset sekundi prije kraja Duje Burazin zabio je za hrvatsko vodstvo 14:13, no Španjolci su pet sekundi prije isteka vremena uspjeli izjednačiti i izboriti raspucavanje peteraca.

Batoš junak raspucavanja

U raspucavanju su prve tri serije obje reprezentacije realizirale bez pogreške, a potom je hrvatski izbornik povukao ključan potez i na gol poslao Nikolu Batoša.

Mladi hrvatski vratar obranio je dva uzastopna peterca, najprije Comabelli, a zatim i Millanu, čime je Hrvatskoj donio plasman u veliko finale.

Dragaš predvodio Hrvatsku

Najefikasniji hrvatski igrač bio je Dragaš s pet pogodaka, dok su po tri dodali Erenda i Skejić. Burazin i Galušić postigli su po jedan gol, a Batoš je, osim dviju ključnih obrana u raspucavanju, upisao i nekoliko važnih intervencija tijekom utakmice.

Hrvatska će za naslov svjetskog prvaka igrati u subotu, 4. srpnja od 20:30 protiv Sjedinjenih Američkih Država, koje su u drugom polufinalu pobijedile Crnu Goru rezultatom 17:13.